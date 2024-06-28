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Топ женских профессий, которые могут мобилизовать

28 июня 2024 15:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация женщин, какие специальности нужны в ВСУ
Женщины в армии. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Женщин в период действия военного положения могут мобилизовать, речь идет, в частности, о медиках и фармацевтах. Кроме того, в ряды ВСУ могут призвать гражданок, которые имеют наиболее дефицитные в ВСУ и других структурах Сил обороны Украины специальности.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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Мобилизация женщин

Согласно действующему законодательству, женщины не обязаны служить в Вооруженных силах Украины.

Впрочем, некоторые гражданки, в соответствии со своими гражданскими специальностями, могут быть мобилизованы. Прежде всего речь идет о женщинах, имеющих медицинское и фармацевтическое образование.

Какие профессии нужны в ВСУ

Кроме того, отметили юристы, женщин при необходимости могут призвать в ряды армии, если они пригодны по состоянию здоровья и имеют наиболее дефицитные в ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины специальности.

Это, в частности, образование, касающееся:

  • связи;
  • вычислительной техники;
  • радиоэлектроники;
  • картографии;
  • топогеодезии;
  • фотограммметрии;
  • аэрофотослужбы;
  • полиграфии;
  • пищевой промышленности;
  • финансово-экономической деятельности

Кроме того, в ВСУ могут мобилизовать женщин, работающих:

  • водителями автотракторных (гусеничных) средств;
  • водолазами;
  • механиками и монтажниками авиационных машин;
  • кинорадиомеханиками и т.д.

Напомним, что в Украине самое большое количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных - гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.

ВСУ
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