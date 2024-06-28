Мобилизация женщин, какие специальности нужны в ВСУ

Женщины в армии. Фото: "АрміяInform"

Женщин в период действия военного положения могут мобилизовать, речь идет, в частности, о медиках и фармацевтах. Кроме того, в ряды ВСУ могут призвать гражданок, которые имеют наиболее дефицитные в ВСУ и других структурах Сил обороны Украины специальности.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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Мобилизация женщин

Согласно действующему законодательству, женщины не обязаны служить в Вооруженных силах Украины.

Впрочем, некоторые гражданки, в соответствии со своими гражданскими специальностями, могут быть мобилизованы. Прежде всего речь идет о женщинах, имеющих медицинское и фармацевтическое образование.

Какие профессии нужны в ВСУ

Кроме того, отметили юристы, женщин при необходимости могут призвать в ряды армии, если они пригодны по состоянию здоровья и имеют наиболее дефицитные в ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины специальности.

Это, в частности, образование, касающееся:

связи;

вычислительной техники;

радиоэлектроники;

картографии;

топогеодезии;

фотограммметрии;

аэрофотослужбы;

полиграфии;

пищевой промышленности;

финансово-экономической деятельности

Кроме того, в ВСУ могут мобилизовать женщин, работающих:

водителями автотракторных (гусеничных) средств;

водолазами;

механиками и монтажниками авиационных машин;

кинорадиомеханиками и т.д.

Напомним, что в Украине самое большое количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных - гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.