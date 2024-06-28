Мобилизация женщин, какие специальности нужны в ВСУ

Топ женских профессий, которые могут мобилизовать
Женщин в период действия военного положения могут мобилизовать, речь идет, в частности, о медиках и фармацевтах. Кроме того, в ряды ВСУ могут призвать гражданок, которые имеют наиболее дефицитные в ВСУ и других структурах Сил обороны Украины специальности.
Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.
Мобилизация женщин
Согласно действующему законодательству, женщины не обязаны служить в Вооруженных силах Украины.
Впрочем, некоторые гражданки, в соответствии со своими гражданскими специальностями, могут быть мобилизованы. Прежде всего речь идет о женщинах, имеющих медицинское и фармацевтическое образование.
Какие профессии нужны в ВСУ
Кроме того, отметили юристы, женщин при необходимости могут призвать в ряды армии, если они пригодны по состоянию здоровья и имеют наиболее дефицитные в ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины специальности.
Это, в частности, образование, касающееся:
- связи;
- вычислительной техники;
- радиоэлектроники;
- картографии;
- топогеодезии;
- фотограммметрии;
- аэрофотослужбы;
- полиграфии;
- пищевой промышленности;
- финансово-экономической деятельности
Кроме того, в ВСУ могут мобилизовать женщин, работающих:
- водителями автотракторных (гусеничных) средств;
- водолазами;
- механиками и монтажниками авиационных машин;
- кинорадиомеханиками и т.д.
Напомним, что в Украине самое большое количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.
В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных - гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.
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