Мобілізація жінок, які спеціальності потрібні в ЗСУ

Жінки в українській армії. Фото: "АрміяInform"

Жінок в період дії воєнного стану можуть мобілізувати, йдеться, зокрема, про медиків та фармацевтів. Крім того, до лав ЗСУ можуть призвати тих громадянок, які мають найбільш дефіцитні в ЗСУ та інших структурах Сил оборони України спеціальності.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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Мобілізація жінок

Згідно із чинним законодавством, жінки не мають обов’язку служити у Збройних силах України.

Втім, деякі громадянки, відповідно до своїх цивільних спеціальностей, можуть бути мобілізовані. Перш за все йдеться про тих жінок, які мають медичну та фармацевтичну освіту.

Які професії потрібні у ЗСУ

Крім того, зазначили юристи, жінок за потреби можуть призвати до лав армії, якщо вони придатні за станом здоров’я та мають найбільш дефіцитні в ЗСУ та інших складових Сил оборони України спеціальності.

Це, зокрема, освіта, що стосується:

зв’язку;

обчислювальної техніки;

радіоелектроніки;

картографії;

топогеодезії;

фотограмметрії;

аерофотослужби;

поліграфії;

харчової промисловості;

фінансово-економічної діяльності.

Крім того, в ЗСУ можуть мобілізувати жінок, які працюють:

водіями автотракторних (гусеничних) засобів;

водолазами;

механіками та монтажниками авіаційних машин;

кінорадіомеханіками тощо.

Нагадаємо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.