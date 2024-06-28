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Топ жіночих професій, які можуть мобілізувати

28 червня 2024 15:27
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація жінок, які спеціальності потрібні в ЗСУ
Жінки в українській армії. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Жінок в період дії воєнного стану можуть мобілізувати, йдеться, зокрема, про медиків та фармацевтів. Крім того, до лав ЗСУ можуть призвати тих громадянок, які мають найбільш дефіцитні в ЗСУ та інших структурах Сил оборони України спеціальності.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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Мобілізація жінок

Згідно із чинним законодавством, жінки не мають обов’язку служити у Збройних силах України.

Втім, деякі громадянки, відповідно до своїх цивільних спеціальностей, можуть бути мобілізовані. Перш за все йдеться про тих жінок, які мають медичну та фармацевтичну освіту.

Які професії потрібні у ЗСУ

Крім того, зазначили юристи, жінок за потреби можуть призвати до лав армії, якщо вони придатні за станом здоров’я та мають найбільш дефіцитні в ЗСУ та інших складових Сил оборони України спеціальності.

Це, зокрема, освіта, що стосується:

  • зв’язку;
  • обчислювальної техніки;
  • радіоелектроніки;
  • картографії;
  • топогеодезії;
  • фотограмметрії;
  • аерофотослужби;
  • поліграфії;
  • харчової промисловості;
  • фінансово-економічної діяльності.

Крім того, в ЗСУ можуть мобілізувати жінок, які працюють:

  • водіями автотракторних (гусеничних) засобів;
  • водолазами;
  • механіками та монтажниками авіаційних машин;
  • кінорадіомеханіками тощо.

Нагадаємо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.

ЗСУ
жінки
мобілізація
військовозобов'язані
жінки на війні

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