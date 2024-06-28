Мобілізація жінок, які спеціальності потрібні в ЗСУ

Топ жіночих професій, які можуть мобілізувати
Жінок в період дії воєнного стану можуть мобілізувати, йдеться, зокрема, про медиків та фармацевтів. Крім того, до лав ЗСУ можуть призвати тих громадянок, які мають найбільш дефіцитні в ЗСУ та інших структурах Сил оборони України спеціальності.
Про це повідомляє Асоціація правників України.
Мобілізація жінок
Згідно із чинним законодавством, жінки не мають обов’язку служити у Збройних силах України.
Втім, деякі громадянки, відповідно до своїх цивільних спеціальностей, можуть бути мобілізовані. Перш за все йдеться про тих жінок, які мають медичну та фармацевтичну освіту.
Які професії потрібні у ЗСУ
Крім того, зазначили юристи, жінок за потреби можуть призвати до лав армії, якщо вони придатні за станом здоров’я та мають найбільш дефіцитні в ЗСУ та інших складових Сил оборони України спеціальності.
Це, зокрема, освіта, що стосується:
- зв’язку;
- обчислювальної техніки;
- радіоелектроніки;
- картографії;
- топогеодезії;
- фотограмметрії;
- аерофотослужби;
- поліграфії;
- харчової промисловості;
- фінансово-економічної діяльності.
Крім того, в ЗСУ можуть мобілізувати жінок, які працюють:
- водіями автотракторних (гусеничних) засобів;
- водолазами;
- механіками та монтажниками авіаційних машин;
- кінорадіомеханіками тощо.
Нагадаємо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.
Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.
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