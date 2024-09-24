Удаление автомобиля на нужды ВСУ - у кого будут забирать авто

Проверка изымаемого автомобиля для ВСУ. Фото: "РБК-Украина"

В условиях войны государство имеет право изымать гражданские транспортные средства на нужды Вооруженных сил Украины. Впрочем, далеко не все автомобили, принадлежащие частным владельцам, будут изъяты.

Об этом говорится в законе о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года.

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Изъятие транспортных средств

В условиях продления военного положения в Украине, согласно действующему законодательству, можно изымать транспортные средства для нужд Вооруженных сил Украины.

В основном транспорт будет изыматься у разных организаций или органов местного самоуправления. Но возможно изъятие автомобилей и других транспортных средств и у частных владельцев.

У кого нельзя изымать автомобиль

Вместе с тем, закон определяет целый ряд ограничений, запрещающих изъятие транспортных средств у частных владельцев.

Во-первых, изъятие у таких лиц возможно только тогда, когда человек имеет в собственности более одного транспортного средства.

Кроме того, запрещено изымать автомобили у людей с инвалидностью первой или второй группы, а также у тех граждан, для которых транспортное средство является единственным источником дохода.

Напомним, что политтехнолог Руслан Рохов в эфире Ранок.LIVE назвал абсурдным решение об изъятии у гражданских граждан автомобилей на нужды ВСУ. По его мнению, в этом вопросе большие риски коррупции, ведь в случае изъятия автомобиля могут даже не доехать до фронта.

Добавим, что народные депутаты предлагали ограничить процесс мобилизации автомобилей на нужды ВСУ. В новом законопроекте выписана норма, запрещающая забирать авто у военнослужащих и членов их семей, а также у членов семей погибших воинов.