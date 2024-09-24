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Транспорт на ЗСУ — у кого не вилучатимуть автівки

24 вересня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вилучення автомобіля на потреби ЗСУ - у кого будуть забирати авто
Перевірка автомобіля, який вилучають для ЗСУ. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В умовах війни держава має право вилучати цивільні транспортні засоби на потреби Збройних сил України. Втім, далеко не усі автівки, які належать приватним власникам, будуть вилучені.

Про це йдеться у законі про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року.

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Вилучення транспортних засобів

В умовах продовження воєнного стану в Україні, згідно із чинним законодавством, можна вилучати транспортні засоби для потреб Збройних сил України.

В основному транспорт вилучатиметься у різних організацій  чи органів місцевого самоврядування. Але можливе вилучення автомобілів та інших транспортних засобів і у приватних власників.

У кого не можна вилучати автівку

Разом з тим, закон визначає цілу низку обмежень, які забороняють вилучення транспортних засобів у приватних власників.

По-перше, вилучення у таких осіб можливе лише тоді, коли людина має у власності більше одного транспортного засобу.

Крім того, заборонено вилучати автомобілів у людей з інвалідністю першої чи другої групи, а також у тих громадян, для яких транспортний засіб є єдиним джерелом доходу.

Нагадаємо, що політтехнолог Руслан Рохов у ефірі Ранок.LIVE назвав абсурдним рішення про вилучення в цивільних громадян автомобілів на потреби ЗСУ. На його думку, у цьому питання є великі ризики корупції, адже у випадку вилучення автівки можуть навіть не доїхати до фронту. 

Додамо, що народні депутати пропонували обмежити процес мобілізації автомобілів на потреби ЗСУ. У новому законопроєкті виписана норма, яка забороняє забирати автівки у військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також у членів сімей загиблих воїнів.

ЗСУ транспорт мобілізація автомобіль особа з інвалідністю

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