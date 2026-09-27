Как встать на воинский учет после увольнения из ВСУ по инвалидности

Мобилизация и ВЛК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнослужащие, демобилизованные по инвалидности, имеют ровно пять дней, чтобы встать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Хотя третья группа дает полное право на отсрочку, юристы советуют обязательно пройти ВЛК. Только заключение о негодности навсегда исключит ветерана из реестра и защитит от призыва после снятия инвалидности.

Объяснения предоставил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Обязательный визит в ТЦК и отсрочка ветеранам с проблемами со здоровьем

Ветеран, покинувший ряды Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья, не может просто игнорировать военкомат. Как поясняет юрист Владислав Дерий, законодательство отводит ровно пять дней после даты увольнения на то, чтобы бывший военнослужащий явился в территориальный центр комплектования по месту своего проживания для постановки на учет.

Если причиной демобилизации стала полученная во время службы третья группа инвалидности, беспокоиться о внезапной отправке на фронт не стоит. Статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» гарантирует таким гражданам абсолютное право на отсрочку. Правозащитник уверяет, что без личного согласия вернуть человека обратно в армию невозможно, человек с инвалидностью может вернуться в строй исключительно по собственному желанию, подписав контракт.

Как навсегда сняться с учета

Однако медицинский статус иногда имеет определенный срок действия. Чтобы избежать риска принудительной мобилизации по истечении этого периода, юрист советует официально оформить статус невоеннообязанного.

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Для этого ветерану придется еще раз пройти военно-медицинскую комиссию. Это необходимо для того, чтобы получить постановление о полной негодности к военной службе, что автоматически будет означать исключение из воинского учета. Этот механизм регламентирован специальным Положением, утвержденным приказом Минобороны № 402 еще 14 августа 2008 года.

Дерий уточняет ключевую деталь: для того чтобы комиссия окончательно списала лицо с реестра, его диагноз должен соответствовать пункту «А» практически любой статьи действующего Расписания болезней. Только при наличии такого заключения государство теряет право призывать гражданина даже после того, как его группа инвалидности перестанет действовать.

Новини.LIVE также сообщали, что люди с инвалидностью II группы не подлежат принудительной мобилизации, поэтому служить они могут только по собственному согласию. Кроме того, если такое лицо нуждается в постоянной помощи, человек, ухаживающий за ним, получает законное право на отсрочку.

Даже если ВЛК признает человека с инвалидностью годным по своим внутренним критериям, отправлять его в армию силой ТЦК не имеет права. В таких конфликтах суды неизменно встают на сторону граждан и отменяют незаконные решения военкоматов и заключения медкомиссий.