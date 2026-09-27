Як стати на військовий облік після звільнення з ЗСУ з інвалідністю

Мобілізація та ВЛК. Фото: колаж Новини.LIVE

Демобілізовані через інвалідність військові мають рівно п'ять днів, щоб стати на облік у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Хоча третя група дає повне право на відстрочку, юристи радять обов'язково пройти ВЛК. Лише висновок про непридатність назавжди виключить ветерана з реєстру та захистить від призову після зняття інвалідності.

Пояснення надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Обов'язковий візит до ТЦК та відстрочка ветеранам з проблемами зі здоров'ям

Ветеран, який залишив лави Збройних сил України за станом здоров'я, не може просто ігнорувати військкомат. Як пояснює юрист Владислав Дерій, законодавство відводить рівно п'ять днів після дати звільнення на те, щоб колишній військовий з'явився до територіального центру комплектування за місцем свого проживання для постановки на облік.

Якщо причиною демобілізації стала отримана під час служби третя група інвалідності, турбуватися про раптову відправку на фронт не варто. Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" гарантує таким громадянам абсолютне право на відстрочку. Правозахисник запевняє, що без особистої згоди забрати людину назад до війська неможливо, особа з інвалідністю може повернутися в стрій виключно за власним бажанням, підписавши контракт.

Як назавжди знятися з обліку

Однак медичний статус інколи має певний термін дії. Щоб уникнути ризику примусової мобілізації після закінчення цього періоду, юрист радить офіційно оформити статус невійськовозобов'язаного.

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Для цього ветерану доведеться ще раз пройти військово-лікарську комісію. Це потрібно для того, щоб отримати постанову про повну непридатність до військової служби, що автоматично означатиме виключення з військового обліку. Цей механізм регламентований спеціальним Положенням, яке затверджене наказом Міноборони № 402 ще 14 серпня 2008 року.

Дерій уточнює ключову деталь, що для того аби комісія остаточно списала особу з виключенням з реєстру, її діагноз має відповідати пункту "А" практично будь-якої статті чинного Розкладу хвороб. Тільки за наявності такого висновку держава втрачає право призивати громадянина навіть після того, як його група інвалідності перестане діяти.

Новини.LIVE інформували також про те, що люди з інвалідністю II групи не підлягають примусовій мобілізації, тож служити вони можуть лише за власною згодою. Крім того, якщо така особа потребує постійної допомоги, людина, яка за нею доглядає, отримує законне право на відстрочку.

Навіть якщо ВЛК визнає людину з інвалідністю придатною за своїми внутрішніми критеріями, відправити її до війська силою ТЦК не має права. У таких конфліктах суди стабільно стають на бік громадян і скасовують незаконні рішення військкоматів та висновки медкомісій.