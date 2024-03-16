Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

Военный 3-й ОШБр. Иллюстративное фото: ab3.army

Третья штурмовая бригада ищет новых воинов, готовых присоединиться к ее составу и защищать Украину на фронте. В бригаде обещают обеспечение новейшей техникой и оружием, а также профессиональное обучение для новобранцев.

Об этом идет речь в вакансии на сайте 3-й ОШБр.

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В вакансии указано, что бригада гарантирует предоставление бойцам новейшей военной техники и оружия. Кроме того, воины смогут пройти обучение с квалифицированными инструкторами.

Вдобавок, бригадой руководят профессиональные командиры.

"На поле боя решают мастерство и современная тактика. Все это — в Третьей штурмовой. Наш четкод — прокачка каждого бойца на максимум. Начнем твой апгрейд к профе прямо сейчас!" — говорится в вакансии.

Каждый желающий может заполнить заявку на сайте Третьей штурмовой.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, полк "Азов" ищет к своим батальонам водителя трала. Требуется опыт работы от 2 лет, водительские удостоверения категории СЕ и умение работать в команде. Преимуществом будет опыт военной службы в должности водителя.

Также мы писали, что "Азов" ищет хирургов. Специалистам предлагают зарплату до 125 тыс. грн. Среди обязанностей — сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.