Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують
Третя штурмова бригада шукає нових воїнів, які готові приєднатися до її складу та захищати Україну на фронті. У бригаді обіцяють забезпечення новітньою технікою та зброєю, а також професійне навчання для новобранців.
Про це йдеться у вакансії на сайті 3-ї ОШБр.
Робота військового у 3-й ОШБр
У вакансії вказано, що бригада гарантує надання бійцям новітньої військової техніки та зброї. Крім того, воїни матимуть можливість пройти навчання з кваліфікованими інструкторами.
На додаток, бригадою керують професійні командири.
"На полі бою вирішують майстерність і сучасна тактика. Все це — у Третій штурмовій. Наш чіткод — прокачка кожного бійця на максимум. Розпочнемо твій апгрейд до профі просто зараз!" — йдеться у вакансії.
Кожен охочий може заповнити заявку на сайті Третьої штурмової.
Нагадаємо, полк "Азов" шукає до своїх батальйонів водія трала. Потрібен досвід роботи від 2 років, посвідчення водія категорії СЕ та вміння працювати в команді. Перевагою буде досвід військової служби на посаді водія.
Також ми писали, що "Азов" шукає хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 125 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.
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