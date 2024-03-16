Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

Військовий 3-ї ОШБр. Ілюстративне фото: ab3.army

Третя штурмова бригада шукає нових воїнів, які готові приєднатися до її складу та захищати Україну на фронті. У бригаді обіцяють забезпечення новітньою технікою та зброєю, а також професійне навчання для новобранців.

Про це йдеться у вакансії на сайті 3-ї ОШБр.

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У вакансії вказано, що бригада гарантує надання бійцям новітньої військової техніки та зброї. Крім того, воїни матимуть можливість пройти навчання з кваліфікованими інструкторами.

На додаток, бригадою керують професійні командири.

"На полі бою вирішують майстерність і сучасна тактика. Все це — у Третій штурмовій. Наш чіткод — прокачка кожного бійця на максимум. Розпочнемо твій апгрейд до профі просто зараз!" — йдеться у вакансії.

Кожен охочий може заповнити заявку на сайті Третьої штурмової.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, полк "Азов" шукає до своїх батальйонів водія трала. Потрібен досвід роботи від 2 років, посвідчення водія категорії СЕ та вміння працювати в команді. Перевагою буде досвід військової служби на посаді водія.

Також ми писали, що "Азов" шукає хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 125 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.