Отсрочка многодетным — дает ли третья беременность жены право на отсрочку

Мужчина с беременной женой. Фото: aperepelitsa.com.ua

Третья беременность жены не дает права гражданину на оформление отсрочки от мобилизации как многодетному отцу. Многодетность фиксируется по наличию трех или более свидетельств о рождении, поэтому сначала жена должна родить третьего ребенка.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, дает ли право на отсрочку как многодетному мужчине, у которого есть два ребенка, а жена беременна третьим ребенком, и возможен ли выезд гражданина за границу, где и находится беременная жена.

"К сожалению, муж не сможет к вам приехать, поскольку беременность не входит в перечень оснований, которые предоставляют мужчине право на выезд из Украины", — пояснил гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Когда будущий многодетный отец получит отсрочку

Юрист подчеркнул, что надо сначала оформить отсрочку, а она предоставляется только при наличии трех свидетельств о рождении детей, отцом которых записан военнообязанный гражданин.

"Это будет возможно после того, как родится третий ребенок, и муж оформит отсрочку", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли многодетные оформить отсрочку онлайн, без визитов в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, может ли оформить отсрочку от мобилизации многодетный отец, который имеет детей в разных браках.