Отсрочка многодетным — дает ли третья беременность жены право на отсрочку

Третья беременность жены — дает ли это право на отсрочку
Третья беременность жены не дает права гражданину на оформление отсрочки от мобилизации как многодетному отцу. Многодетность фиксируется по наличию трех или более свидетельств о рождении, поэтому сначала жена должна родить третьего ребенка.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Беременна третьим ребенком — это уже многодетность или нет
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, дает ли право на отсрочку как многодетному мужчине, у которого есть два ребенка, а жена беременна третьим ребенком, и возможен ли выезд гражданина за границу, где и находится беременная жена.
"К сожалению, муж не сможет к вам приехать, поскольку беременность не входит в перечень оснований, которые предоставляют мужчине право на выезд из Украины", — пояснил гражданке адвокат Юрий Айвазян.
Когда будущий многодетный отец получит отсрочку
Юрист подчеркнул, что надо сначала оформить отсрочку, а она предоставляется только при наличии трех свидетельств о рождении детей, отцом которых записан военнообязанный гражданин.
"Это будет возможно после того, как родится третий ребенок, и муж оформит отсрочку", — отметил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли многодетные оформить отсрочку онлайн, без визитов в ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, может ли оформить отсрочку от мобилизации многодетный отец, который имеет детей в разных браках.
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