Відстрочка багатодітним — чи дає третя вагітність дружини право на відстрочку

Чоловік з вагітною дружиною. Фото: aperepelitsa.com.ua

Третя вагітність дружини не надає права громадянину на оформлення відстрочки від мобілізації як багатодітному батьку. Багатодітність фіксується за наявністю трьох чи більше свідоцтв про народження, тож спочатку дружина має народити третю дитину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Вагітна третьою дитиною — це вже багатодітність чи ні

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи надає право на відстрочку як багатодітному чоловіку, у якого є дві дитини, а дружина вагітна третьою дитиною, і чи можливий виїзд громадянина за кордон, де й перебуває вагітна дружина.

"На жаль, чоловік не зможе до вас приїхати, оскільки вагітність не входить до переліку підстав, які надають чоловіку право на виїзд з України", — пояснив громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Коли майбутній багатодітний батько отримає відстрочку

Юрист підкреслив, що треба спочатку оформити відстрочку, а вона надається тільки за наявності трьох свідоцтв про народження дітей, батьком яких записаний військовозобов’язаний громадянин.

"Це буде можливо після того, як народиться третя дитина та чоловік оформить відстрочку", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть багатодітні оформити відстрочку онлайн, без візитів до ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може оформити відстрочку від мобілізації багатодітний батько, який має дітей у різних шлюбах.