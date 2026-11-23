Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Военнообязанный может получить повестку на работе не только от директора, но и от специально назначенного сотрудника. Постановление Кабинета Министров Украины № 560 наделяет руководителей предприятий и их уполномоченных сотрудников правом вручать повестки военнообязанным непосредственно на рабочем месте. Впрочем, действовать по собственному усмотрению работодатель не может, поскольку такой процесс четко ограничен законодательной процедурой.

Об этом сообщает Житомирский ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто имеет право вручать повестку на работе

Вручить документ работнику может не только директор компании, но и другой представитель предприятия. Для этого его назначают соответствующим приказом руководителя, на основании которого председатель (начальник) районной или областной военной администрации выдает служебное удостоверение установленного образца.

Военнообязанный имеет полное право убедиться в полномочиях человека, принесшего повестку.

По требованию работника уполномоченный представитель обязан предъявить два документа:

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паспорт гражданина Украины; служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Как предприятие должно организовать оповещение о явке в ТЦК

Работодатель запускает процедуру только после получения соответствующего распоряжения от районной или городской военной администрации либо от руководителя ТЦК и СП.

После получения этого документа предприятие обязано выполнить пять шагов:

издать внутренний приказ о проведении оповещения работников; определить лиц, ответственных за вручение повесток; организовать сам процесс оповещения исключительно в рабочее время; вручить повестки военнообязанным лично под подпись; в письменной форме отчитаться перед ТЦК и СП о результатах оповещения в течение трех дней.

Что происходит в случае отказа от повестки

Если сотрудник отказывается принимать повестку на рабочем месте, такой отказ фиксируется путем составления соответствующего акта. После этого работодатель обязан незамедлительно проинформировать ТЦК и СП об этом посредством специального акта.

Новини.LIVE сообщали, что основным способом вызова в военкомат остается повестка, которую могут вручить где угодно, в частности дома, на работе, на улице, на почте или на блокпосту.

Но даже уплаченный штраф за неявку на военно-медицинскую комиссию не освобождает от самого обследования. Если мужчина так и не пройдет медицинское обследование и не приведет в порядок данные учета, ТЦК имеет право направить ему повторный вызов.