Три дня на отчет в ТЦК: как происходит вручение повесток в компаниях
Военнообязанный может получить повестку на работе не только от директора, но и от специально назначенного сотрудника. Постановление Кабинета Министров Украины № 560 наделяет руководителей предприятий и их уполномоченных сотрудников правом вручать повестки военнообязанным непосредственно на рабочем месте. Впрочем, действовать по собственному усмотрению работодатель не может, поскольку такой процесс четко ограничен законодательной процедурой.
Об этом сообщает Житомирский ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Кто имеет право вручать повестку на работе
Вручить документ работнику может не только директор компании, но и другой представитель предприятия. Для этого его назначают соответствующим приказом руководителя, на основании которого председатель (начальник) районной или областной военной администрации выдает служебное удостоверение установленного образца.
Военнообязанный имеет полное право убедиться в полномочиях человека, принесшего повестку.
По требованию работника уполномоченный представитель обязан предъявить два документа:
- паспорт гражданина Украины;
- служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.
Как предприятие должно организовать оповещение о явке в ТЦК
Работодатель запускает процедуру только после получения соответствующего распоряжения от районной или городской военной администрации либо от руководителя ТЦК и СП.
После получения этого документа предприятие обязано выполнить пять шагов:
- издать внутренний приказ о проведении оповещения работников;
- определить лиц, ответственных за вручение повесток;
- организовать сам процесс оповещения исключительно в рабочее время;
- вручить повестки военнообязанным лично под подпись;
- в письменной форме отчитаться перед ТЦК и СП о результатах оповещения в течение трех дней.
Что происходит в случае отказа от повестки
Если сотрудник отказывается принимать повестку на рабочем месте, такой отказ фиксируется путем составления соответствующего акта. После этого работодатель обязан незамедлительно проинформировать ТЦК и СП об этом посредством специального акта.
Новини.LIVE сообщали, что основным способом вызова в военкомат остается повестка, которую могут вручить где угодно, в частности дома, на работе, на улице, на почте или на блокпосту.
Но даже уплаченный штраф за неявку на военно-медицинскую комиссию не освобождает от самого обследования. Если мужчина так и не пройдет медицинское обследование и не приведет в порядок данные учета, ТЦК имеет право направить ему повторный вызов.