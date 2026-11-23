Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Отримати повістку на роботі військовозобов'язаний може не лише від директора, а й від спеціально призначеного працівника. Постанова Кабінету Міністрів України № 560 наділяє керівників підприємств та їхніх уповноважених працівників правом вручати повістки військовозобов'язаним безпосередньо на робочому місці. Втім, діяти на власний розсуд роботодавець не може, оскільки такий процес чітко обмежений законодавчою процедурою.

Про це повідомляє Житомирський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто має право вручати повістку на роботі

Передати документ працівнику може не тільки директор компанії, а й інший представник підприємства. Для цього його призначають відповідним наказом керівника, на підставі якого голова (начальник) районної або обласної військової адміністрації видає службове посвідчення встановленого зразка.

Військовозобов'язаний має повне право переконатися у повноваженнях людини, яка принесла повістку.

На вимогу працівника уповноважений представник зобов'язаний пред'явити два документи:

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паспорт громадянина України; службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Як підприємство повинно організувати оповіщення про явку в ТЦК

Роботодавець запускає процедуру лише після того, як отримає відповідне розпорядження від районної чи міської військової адміністрації або від керівника ТЦК та СП.

Після надходження цього документа підприємство зобов'язане виконати п'ять кроків:

видати внутрішній наказ про проведення оповіщення працівників; визначити осіб, відповідальних за вручення повісток; організувати сам процес оповіщення виключно в робочий час; вручити повістки військовозобов'язаним особисто під підпис; письмово відзвітувати перед ТЦК та СП про результати оповіщення протягом трьох днів.

Що відбувається у разі відмови від повістки

Якщо співробітник не погоджується забирати повістку на робочому місці, таку відмову фіксують шляхом складання відповідного акта. Після цього роботодавець зобов'язаний невідкладно проінформувати ТЦК та СП про це через спеціальний акт.

Новини.LIVE повідомляли, що головним способом виклику до військкомату залишається повістка, яку можуть передати де завгодно, зокрема вдома, на роботі, на вулиці, пошті чи на блокпості.

Та навіть сплачений штраф за неявку на військово-лікарську комісію не звільняє від самого обстеження. Якщо чоловік так і не пройде медиків і не впорядкує дані обліку, ТЦК має право надіслати йому повторний виклик.