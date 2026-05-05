Три документа, необходимые лицу с инвалидностью для выезда за границу

Три документа, необходимые лицу с инвалидностью для выезда за границу

Дата публикации 5 мая 2026 12:20
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Граждане с инвалидностью, даже если они находятся на воинском учете, имеют право выезжать за границу. Для этого нужно иметь при себе на границе один из трех документов в подтверждение факта инвалидности. Таким документом может быть даже справка для получения льгот.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу лиц с инвалидностью

Выезд за границу в условиях военного положения является ограниченным. Часть граждан, состоящих на воинском учете, не могут выезжать за границу.

Это касается тех лиц, которые старше 23 лет. При этом не имеет значения, призывники это или военнообязанные.

К юристам обратился гражданин, который состоит на воинском учете, но при этом имеет группу инвалидности. Мужчина поинтересовался, может ли он пересекать государственную границу и какие есть особенности в этом процессе.

Три варианта документов для выезда за границу

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что эта категория граждан на воинском учете не имеет ограничений по выезду за границу. Но при этом на границе такое лицо должно иметь документ, подтверждающий факт инвалидности.

Юрист Владислав Дерий объяснил, о каких именно документах идет речь. Самым простым вариантом является удостоверение инвалида.

Дерий отметил, что предоставить можно один из других документов. Это может быть либо пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие нюансы есть в выезде за границу с человеком с инвалидностью поездом.

Согласно Правилам пересечения государственной границы во время военного положения, выехать за границу могут те мужчины мобилизационного возраста, кто сопровождает лиц с инвалидностью. В данном случае для комфорта людей с ограниченными физическими возможностями путешественники чаще всего выбирают поезда.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, законно ли не пускать за границу мужчин с инвалидностью.

Если военнообязанный гражданин имеет инвалидность с детства, ему не могут запретить выезжать за границу даже во время действия военного положения. Но для выезда такому гражданину нужно иметь при себе соответствующие документы.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
