Три документи, потрібні особі з інвалідністю для виїзду за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадяни з інвалідністю, навіть якщо вони перебувають на військовому обліку, мають право виїжджати за кордон. Для цього потрібно мати при собі на кордоні один із трьох документів на підтвердження факту інвалідності. Таким документом може бути навіть довідка для отримання пільг.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон осіб з інвалідністю

Виїзд за кордон в умовах воєнного стану є обмеженим. Частина громадян, які перебувають на військовому обліку, не можуть виїжджати за кордон.

Це стосується тих осіб, які старші 23 років. При цьому не має значення, призовники це чи військовозобов'язані.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває на військовому обліку, але при цьому має групу інвалідності. Чоловік поцікавився, чи може він перетинати державний кордон і які є особливості у цьому процесі.

Читайте також:

Три варіанти документів для виїзду за кордон

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що ця категорія громадян на військовому обліку не має обмежень щодо виїзду за кордон. Але при цьому на кордоні така особа повинна мати документ на підтвердження факту інвалідності.

Юрист Владислав Дерій пояснив, про які саме документи йдеться. Найпростішим варіантом є посвідчення інваліда.

Дерій наголосив, що надати можна один із інших документів. Це може бути або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які нюанси є у виїзді за кордон із людиною з інвалідністю потягом.

Згідно з Правилами перетину державного кордону під час воєнного стану, виїхати за кордон можуть ті чоловіки мобілізаційного віку, хто супроводжує осіб з інвалідністю. В даному випадку для комфорту людей з обмеженими фізичними можливостями подорожуючі частіше всього обирають поїзди.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи законно не пускати за кордон чоловіків з інвалідністю.

Якщо військовозобов’язаний громадянин має інвалідність з дитинства, йому не можуть заборонити виїжджати за кордон навіть під час дії воєнного стану. Але для виїзду такому громадянину потрібно мати при собі відповідні документи.