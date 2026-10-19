Военнослужащий и педагоги. Фото: коллаж Новини.LIVE/ТНПУ, Полтавский ОТЦК и СП

Право на освобождение от призыва распространили на штатных сотрудников и членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Основные условия для получения отсрочки от мобилизации — наличие ученой степени и полная занятость. Документы подаются через Центры предоставления административных услуг, поэтому обращаться в ТЦК не обязательно.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Новая категория для оформления отсрочки от мобилизации

Отныне получить отсрочку могут должностные лица Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Эта норма распространяется как на непосредственных сотрудников агентства, так и на сотрудников секретариата государственного учреждения. Однако статус предоставляется не автоматически всем подряд.

Для законного освобождения от службы специалист обязательно должен иметь ученую степень. Кроме того, работа в упомянутом Нацагентстве должна быть его основным местом трудоустройства с условиями полной занятости.

Куда нужно обращаться для оформления отсрочки

В настоящее время военнообязанные из этой образовательной категории не могут воспользоваться приложением «Резерв+» для дистанционного оформления отсрочки, поскольку соответствующая опция в программе пока отсутствует до следующего обновления приложения.

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Но подать пакет документов на отсрочку можно, лично обратившись в Центр предоставления административных услуг.

Для успешного рассмотрения дела специалист должен лично подать администратору ЦНАПа заявление и следующий пакет документов:

справку от Национального агентства, подтверждающую факт работы на указанной должности по основному месту работы и на условиях полной занятости; диплом о присуждении соответствующей ученой степени.

После приема документов сотрудники административного центра самостоятельно направляют их в профильный ТЦК и СП.

Далее специальная комиссия при военкомате изучает материалы и принимает окончательное решение об освобождении от призыва. О результатах рассмотрения гражданина уведомят непосредственно в ЦНАП, через который подавалось заявление. В случае положительного решения комиссии информация о предоставленной отсрочке автоматически будет внесена в электронный военно-учетный документ пользователя в приложении "Резерв+".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что даже при действующей отсрочке в приложении "Резерв+" мужчину могут забрать прямо на улице. Дело в том, что государственные базы данных часто не синхронизируются вовремя, поэтому планшет полицейского все еще может показывать старую отметку о "розыске". Особенно часто такое происходит, если ранее человек не явился по повестке. Юристы объяснили, как действовать в таких ситуациях и перестраховаться.

Также в "Резерв+" запустили автоматическое продление отсрочек сразу для 22 категорий граждан. Теперь более 90% военнообязанных смогут продлить свою отсрочку онлайн и без очередей, поскольку система будет делать всё сама.