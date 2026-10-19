Військовослужбовець та освітяни. Фото: колаж Новини.LIVE/ТНПУ, Полтавський ОТЦК та СП

Право на звільнення від призову розширили на штатних працівників та членів Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Головні умови для отримання відстрочки від мобілізації — це наявність наукового ступеня та повна зайнятість. Документи передаються через Центри надання адміністративних послуг, тому йти до ТЦК не обов'язково.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Нова категорія для оформлення відстрочки від мобілізації

Відтепер отримати відстрочку можуть посадовці Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Ця норма поширюється як на безпосередніх членів агентства, так і на співробітників секретаріату державної установи. Проте статус надається не автоматично всім підряд.

Для легального звільнення від служби фахівець обов'язково повинен мати науковий ступінь. Крім того, робота у згаданому Нацагентстві має бути його основним місцем працевлаштування з умовами повної зайнятості.

Куди треба йти для оформлення відстрочки

Наразі військовозобов'язані з цієї освітньої категорії не можуть скористатися застосунком "Резерв+" для дистанційного оформлення відстрочки, оскільки відповідна опція у програмі поки що відсутня до наступного оновлення застосунку.

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Але подати пакет документів на відстрочку можна через особисте звернення до Центру надання адміністративних послуг.

Для успішного розгляду справи фахівець має особисто подати адміністратору ЦНАПу заяву та наступний пакет документів:

довідку від Національного агентства, яка підтверджує факт роботи на вказаній посаді за основним місцем працевлаштування та на умовах повної зайнятості; диплом про присудження відповідного наукового ступеня.

Після прийому паперів працівники адміністративного центру самостійно скеровують їх до профільного ТЦК та СП.

Надалі спеціальна комісія при військкоматі вивчає матеріали та ухвалює остаточне рішення щодо звільнення від призову. Про результати розгляду громадянина повідомлять безпосередньо у ЦНАПі, через який подавалася заява. У разі позитивного вердикту комісії, інформація про надану відстрочку автоматично підтягнеться до електронного військово-облікового документа користувача у застосунку "Резерв+".

Раніше Новини.LIVE інформували, що навіть із чинною відстрочкою в додатку "Резерв+" чоловіка можуть забрати просто посеред вулиці. Річ у тім, що державні бази часто не синхронізуються вчасно, тож поліцейський планшет усе ще може показати стару мітку про "розшук". Особливо часто таке стається, якщо раніше людина пропускала виклик за повісткою. Юристи пояснили, як діяти в таких ситуаціях і перестрахуватися.

Також у "Резерв+" запустили автоматичне продовження відстрочок одразу для 22 категорій громадян. Тепер понад 90% військовозобов'язаних зможуть продовжити свій захист онлайн і без черг, оскільки система робитиме все сама.