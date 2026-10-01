Обжалование заключения ВЛК в 2026 году: как действовать призывнику

Оформление документов после ВЛК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Процесс обжалования заключения ВВК не приостанавливает мобилизацию автоматически. Многие граждане, решившие оспорить неверное решение ВВК, забывают, что суд не меняет медицинские диагнозы, и не знают, как законно заблокировать отправку в воинскую часть на время спора с военкоматом, используя правильные процессуальные аргументы вместо жалоб на здоровье.

Советы по этому поводу дал юрист Максим Дзись, цитирует Новини.LIVE.

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Суд или высшая комиссия: как выбрать правильную стратегию

Военнообязанные, которые не согласны с решением военно-врачебной комиссии, часто допускают роковые ошибки из-за непонимания процедуры. Юрист Максим Дзись подчеркивает, что перед началом каких-либо действий гражданин должен четко определить свою конечную цель. То есть изменить медицинское заключение или просто выиграть время, чтобы не ехать в воинскую часть.

Эти два пути совершенно разные и не могут заменить друг друга.

«Согласно действующему закону ни жалоба, ни иск сами по себе не приостанавливают действие заключения ВВК. Пока вы обжалуете решение в государственных инстанциях, вы остаетесь годным. И вас могут отправить в воинскую часть», — предупреждает правозащитник.

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Если главная цель призывника заключается в изменении самого диагноза или степени годности, обращаться в суд бесполезно. Юрист объясняет, что отменить или пересмотреть медицинское заключение могут исключительно сами врачи, но более высокого уровня.

Для гражданских военнообязанных решение районной ТЦК обжалуется в областной или городской ВЛК, а далее — в Центральной ВЛК (ЦВЛК). Для действующих военнослужащих иерархия иная: сначала заявление принимает внештатная комиссия, затем штатная, дорегиональная и, наконец, ЦВЛК. При этом жалоба не рассматривается вслепую, поэтому человека обязательно вызывают на повторный медицинский осмотр со старыми и новыми документами.

Существует три реальных основания, при которых медицинская апелляция будет успешной. В частности, когда комиссия полностью проигнорировала диагноз, указанный в официальных документах больного и в классификаторе болезней. Второе — это когда врачи зафиксировали заболевание, но безосновательно занизили степень нарушения функций организма, что кардинально меняет статус с «непригодного» на подлежащий призыву.

Третья причина кроется в нарушении самой процедуры осмотра, например, когда комиссия работала в неполном составе или не назначила обязательных обследований. Однако ни одна жалоба не будет удовлетворена без подтверждающих документов. В качестве примера Максим Дзись привел случай из практики харьковского офиса Центра правовой помощи. Районная ВВК проигнорировала реальное состояние здоровья мужчины. Адвокаты подали жалобу в Харьковскую областную ТЦК, приложив проигнорированную медицинскую документацию, и добились направления в областную комиссию. Последняя учла все документы, провела повторный осмотр и признала клиента негодным к службе без каких-либо судебных разбирательств.

Что нужно знать об обжаловании в суде и чего не стоит ожидать

Юрист отметил, что суд предназначен исключительно для тех, кто хочет выиграть время и приостановить мобилизационное распоряжение, пока идут разбирательства. Однако судьи ни в коем случае не будут изучать снимки МРТ и не будут ставить диагнозы. Судьи проверяют лишь процессуальную чистоту работы врачей, в частности, присутствовали ли все специалисты, правильно ли вручили документы, назначили ли анализы.

Максимальное решение, которое может вынести суд, — это обязать ТЦК провести комиссию заново в соответствии с правильной процедурой. Присвоить категорию негодности судья не имеет полномочий.

Чего не стоит делать при обжаловании решения ВВК

Огромной ошибкой является попытка обратиться в суд сразу после районной ВЛК, минуя областную или центральную комиссии. Закон требует четкого соблюдения порядка досудебного урегулирования. Если его проигнорировать, суд просто вернет исковое заявление из-за несоблюдения формальных требований. В результате человек потеряет не только деньги на адвокатов и судебный сбор, но и драгоценное время, за которое мобилизационное распоряжение уже вступает в силу.

«Человек обратился в суд с обжалованием постановления ВВК. Суд постановил, что в судебном порядке обжалуются постановления ВВК регионов. Или ЦВВК. А постановление первичной ВВК сначала нужно обжаловать в штатной ВВК», — приводит пример неудачной самодеятельности правозащитник.

Более того, согласно позиции Верховного Суда, после фактической отправки в часть и приобретения статуса военнослужащего отменить мобилизацию практически невозможно.

Как легально приостановить мобилизацию во время обжалования ВВК

Чтобы не отправиться на фронт в разгар юридических тяжб, необходимо подать в суд отдельное заявление об обеспечении иска. Его можно зарегистрировать даже до подачи основного иска. Только постановление по этому заявлению способно официально приостановить действие постановления ВВК и мобилизационного распоряжения.

Однако успех зависит от одного правильного абзаца. Если призывник напишет, что во время отправки ему станет хуже или возникнет угроза жизни, судьи отклонят заявление, расценив это как беспочвенное предположение. Сработает только строгий процессуальный аргумент.

«Доказать будущее ухудшение состояния невозможно, поэтому такие заявления или слова отклоняют практически всегда. Аргумент, который работает, — это процедура. Суть проста. Если постановление не приостановить, человек не сможет полноценно участвовать в рассмотрении собственного дела. Не сможет пройти повторный медицинский осмотр. А исполнение будущего решения суда станет невозможным или существенно затрудненным. То есть вы доказываете не то, что вам будет плохо. Вы доказываете, что без приостановки сам суд теряет смысл. Это разные вещи, и судья реагирует на вторую», — пояснил Максим Дзись.

Также Новини.LIVE писали, что смерть военного на фронте из-за проигнорированных комиссией пороков сердца является прямым основанием для наказания врачей и выплаты моральной компенсации семье. Юристы настаивают, что путь к правосудию следует начинать не с гражданского иска, а с возбуждения уголовного дела по факту фальсификации или халатности в заключении ВВК.

Требование проходить медкомиссию касается исключительно процесса призыва. Гражданам, которые оформляют бронирование или подтверждают право на отсрочку, закон позволяет получать эти статусы без медицинского осмотра.

Военное руководство иногда незаконно отправляет в запас бойцов, полностью непригодных к службе по статье 54а. Даже если в медицинском заключении отсутствует прямая формулировка об исключении из учета, единственным правомерным шагом для таких военнослужащих будет окончательная демобилизация.