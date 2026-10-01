Оскарження висновку ВЛК у 2026 році: як діяти призовнику

Оформлення документів після ВЛК. Фото: колаж Новини.LIVE

Процес оскарження висновку ВЛК не зупиняє мобілізацію автоматично. Багато громадян, які вирішують сперечатися через невірне рішення ВЛК, забувають, що суд не змінює медичні діагнози та не знають, як законно заблокувати відправку до військової частини на час суперечки з військкоматом, використавши правильні процесуальні аргументи замість скарг на здоров'я.

Поради щодо цього дав юрист Максим Дзісь, цитує Новини.LIVE.

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Суд чи вища комісія: як обрати правильну стратегію

Військовозобов'язані, які не погоджуються з рішенням військово-лікарської комісії, часто роблять фатальні помилки через нерозуміння процедури. Юрист Максим Дзісь наголошує, що перед початком будь-яких дій громадянин має чітко визначити свою кінцеву мету. Тобто змінити медичний висновок чи просто виграти час, аби не поїхати до військової частини.

Ці два шляхи абсолютно різні та не можуть замінити один одного.

"За чинним законом, ані скарга, ані позов сам по собі не зупиняє дію висновку ВЛК. Поки ви оскаржуєте для державної системи, ви залишаєтесь придатним. І вас можуть відправити до військової частини", — застерігає правозахисник.

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Якщо головна мета призовника полягає для зміни самого діагнозу або ступеня придатності, звертатися до суду марно. Юрист пояснює, що скасувати чи переглянути медичний висновок можуть виключно самі лікарі, але вищого рівня.

Для цивільних військовозобов'язаних рішення районного ТЦК оскаржується в обласній або міській ВЛК, а далі — у Центральній ВЛК (ЦВЛК). Для чинних військовослужбовців ієрархія інакша першою заяву приймає позаштатна комісія, потім штатна, дорегіональна і фінальна ЦВЛК. При цьому скарга не розглядається наосліп, тому людину обов'язкововикликають на фізичний переогляд зі старими та новими документами.

Існує три реальні підстави, за яких медичне оскарження матиме успіх. Зокрема, коли комісія повністю проігнорувала діагноз, який є в офіційних документах хворого та в розкладі хвороб. Друга — це коли лікарі зафіксували недугу, але безпідставно занизили ступінь порушення функцій організму, що кардинально змінює статус від "непридатного" до такого, що підлягає призову.

Третя причина криється у порушенні самої процедури огляду, наприклад, коли комісія працювала в неповному складі або не призначила обов'язкових обстежень. Проте жодна скарга не спрацює без підтверджувальних паперів. Як приклад Максим Дзісь навів кейс харківського офісу Центру правової допомоги. Районна ВЛК проігнорувала реальний стан здоров'я чоловіка. Адвокати подали скаргу до Харківського обласного ТЦК, долучивши проігноровану медичну документацію, і домоглися направлення на обласну комісію. Остання врахувала всі документи, провела повторний огляд і визнала клієнта непридатним до служби без жодних судів.

Що треба знати про оскарження в суді і чого не варто очікувати

Юрист зауважив, що суд призначений виключно для тих, хто хоче виграти час і зупинити мобілізаційне розпорядження, поки тривають розбірки. Проте судді в жодному випадку не стануть вивчати знімки МРТ і не встановлювати діагнози. Судді перевіряють лише процесуальну чистоту роботи лікарів, зокрема, чи всі фахівці були присутні, чи правильно вручили документи, чи призначили аналізи.

Максимальне рішення, яке може винести суд — це зобов'язати ТЦК провести комісію заново за правильною процедурою. Присвоїти категорію непридатності суддя не має повноважень.

Чого не варто робити при оскарженні рішення ВЛК

Величезною помилкою є спроба звернутися до суду одразу після районної ВЛК, оминаючи обласну чи центральну комісії. Закон вимагає чіткого дотримання порядку досудового врегулювання. Якщо його проігнорувати, суд просто поверне позовну заяву через недотримання формальних ознак. У результаті людина втратить не тільки гроші на адвокатів, судовий збір, а й дорогоцінний час, за який мобілізаційне розпорядження вже набирає чинності.

"Людина звернулась до суду з оскарженням постанови ВЛК. Суд визначив, що в судовому порядку оскаржуються постанови ВЛК регіонів. Або ЦВЛК. А постанову первинної ВЛК спочатку треба оскаржити до штатної ВЛК", — наводить приклад невдалої самодіяльності правозахисник.

Більше того, згідно з позицією Верховного Суду, після фактичної відправки до частини та набуття статусу військовослужбовця скасувати мобілізацію практично неможливо.

Як легально зупинити мобілізацію під час оскарження ВЛК

Аби не поїхати на фронт у розпал юридичної тяганини, необхідно подати до суду окремо заяву про забезпечення позову. Її можна зареєструвати навіть до подачі основного позову. Лише ухвала за цією заявою здатна офіційно призупинити дію постанови ВЛК та мобілізаційного розпорядження.

Проте успіх залежить від одного правильного абзацу. Якщо призовник напише, що під час відправки йому стане гірше або виникне загроза життю, судді відхилять заяву, розцінивши це як бездоказове припущення. Спрацює лише суворий процесуальний аргумент.

"Довести майбутнє погіршення неможливо, тому такі заяви чи слова відхиляють практично завжди. Аргумент, який працює – це процедура. Суть проста. Якщо постанову не зупинити, людина не зможе повноцінно брати участь у розгляді власної справи. Не зможе пройти повторний медичний огляд. А виконання майбутнього рішення суду стане неможливим або істотно ускладненим. Тобто ви доводите не те, що вам буде погано. Ви доводите, що без зупинки сам суд втрачає сенс. Це різні речі, і суддя реагує на другу", — пояснив Максим Дзісь.

Також Новини.LIVE писали, що смерть військового на фронті через проігноровані комісією вади серця є прямою підставою для покарання лікарів та виплати моральної компенсації родині. Юристи наполягають, що шлях до правосуддя слід починати не з цивільного позову, а з відкриття кримінальної справи за фактом фальсифікації чи недбалості у висновку ВЛК.

Вимога проходити медкомісію стосується виключно процесу призову. Громадянам, які оформлюють бронювання або підтверджують право на відстрочку, закон дозволяє отримувати ці статуси без медичного огляду.

Військове керівництво іноді незаконно відправляє в запас бійців, повністю непридатних до служби за статтею 54а. Навіть якщо у медичному свідоцтві бракує прямої фрази про виключення з обліку, єдиним правомірним кроком для таких військових буде остаточна демобілізація.