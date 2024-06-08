В Закарпатье ТЦК мобилизовал киевлянина за 30 минут - мужчину держали в подвале

Мобилизированный киевлянин. Фото: Оксана Тучапская

На вокзале на Закарпатье мобилизовали киевлянина Антона Сома, который приехал на отдых с семьей. Причиной мобилизации было названо "нахождение в пятикилометровой приграничной зоне без должного документа".

Об этом сообщила его жена Оксана Тучапская на своей странице в Facebook.

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Мобилизация в Украине — резонансные случаи

Согласно ее словам, мужчину сначала держали в пограничном пункте несколько часов, а затем отправили в Хустский ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки) с применением физического и психологического давления.

Там, по словам женщины, он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) за 30 минут. Вывод о том, что он здоров, был сделан после того, как представители ВВК посмотрели на цвет его мочи.

Также женщина рассказала, что мужчину держали в подвальном помещении в футболке и шортах, позже сумела передать ему свитера. 7 июня он был доставлен на полигон в Одесской области.

Закарпатский областной ТЦК в комментарии для ТСН ответил, что сможет прокомментировать случай только после запроса.

Случай вызвал большой резонанс, поскольку мобилизация произошла на виду у семьи, включая четырехлетнюю дочь, которая держала отца за ногу и просила не уходить.

Напомним, в среду, 5 июня, возле станции метро "Хрещатик" мужчина, самовольно сбежавший из воинской части, напал на сотрудника ТЦК СП и нанес ему несколько ударов.

Еще раньше ТЦК, полицейские и неизвестные в черном силой пытались мобилизовать киевлянина. Одна из женщин, пытавшаяся его освободить, сообщила, что ее избил один из военнослужащих.

В столичном городском ТЦК прокомментировали нападение на женщину: там заявили, что один из раненых военных, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, "не смог сдержать эмоций".