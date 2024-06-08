На Закарпатті ТЦК мобілізував киянина за 30 хвилин - чоловіка тримали у підвалі

Мобілізований киянин. Фото: Оксана Тучапська

На вокзалі на Закарпатті мобілізували киянина Антона Сома, який приїхав на відпочинок із сім'єю. Причиною мобілізації було названо "перебування в п'ятикілометровій прикордонній зоні без належного документа".

Про це повідомила його дружина Оксана Тучапська на своїй сторінці у Facebook.

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Мобілізація в Україні — резонансні випадки

Згідно з її словами, чоловіка спочатку тримали в прикордонному пункті кілька годин, а потім відправили до Хустського ТЦК (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки) із застосуванням фізичного та психологічного тиску.

Там, за словами жінки, він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) за 30 хвилин. Висновок про те, що він здоровий, було зроблено після того, як представники ВЛК подивилися на колір його сечі.

Також жінка розповіла, що чоловіка тримали в підвальному приміщенні у футболці та шортах, пізніше вона зуміла передати йому светра. 7 червня його доставили на полігон в Одеській області.

Закарпатський обласний ТЦК у коментарі для ТСН відповів, що зможе прокоментувати випадок лише після запиту.

Випадок викликав великий резонанс, оскільки мобілізація відбулася на очах у сім'ї, включаючи чотирирічну дочку, яка тримала батька за ногу і просила не йти.

Нагадаємо, у середу, 5 червня, біля станції метро "Хрещатик" чоловік, який самовільно втік з військової частини, напав на співробітника ТЦК СП і завдав йому декількох ударів.

Ще раніше ТЦК, поліцейські та невідомі особи у чорному силоміць намагалися мобілізувати киянина. Одна з жінок, яка намагалася його звільнити, повідомила, що її побив один з військкомів.

У столичному міському ТЦК прокоментували напад на жінку: там заявили, що один з поранених військових, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, "не зміг втримати емоцій".