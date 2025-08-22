Оружие в ВСУ - может ли военный записать на себя трофейное оружие

Захваченные украинскими воинами трофеи. Фото: "АрміяInform"

Украинские военнослужащие, захватившие в бою трофейное российское оружие, должны сдать его командованию. Самостоятельно использовать его военные не имеют права, это запрещено международными соглашениями.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама

Читайте также:

Трофейное оружие во время войны

К юристам обратился мобилизованный военнослужащий, который участвует в боевых действиях.

Мужчина поинтересовался, что он должен сделать с захваченным в боях трофейным оружием.

Военный уточнил, может ли он легализовать его для собственного пользования.

"Трофейное оружие должно быть передано командованию — законно оставить его себе военнослужащий не имеет права", — подчеркнул в ответе адвокат Андрей Карпенко.

Что говорит международное право

Военный трофей, подчеркнул юрист, это захваченное у противника военное оборудование во время ведения боевых действий: "Это может быть вооружение, военная техника и другое военное имущество, которое можно использовать в интересах стороны, которая их захватила".

Карпенко добавил, что существуют международные законы, которые регулируют вопросы использования оружия, захваченного у врага.

"По нормам международного гуманитарного права, военные трофеи принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что за время полномасштабной войны украинцы добыли более 250 тысяч единиц трофейного вооружения.

Добавим, мы сообщали о том, что на Николаевщине местный житель продавал трофейное оружие оккупантов.