Трофейное оружие — что должен сделать с ним военный

Трофейное оружие — что должен сделать с ним военный

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:20
Оружие в ВСУ - может ли военный записать на себя трофейное оружие
Захваченные украинскими воинами трофеи. Фото: "АрміяInform"

Украинские военнослужащие, захватившие в бою трофейное российское оружие, должны сдать его командованию. Самостоятельно использовать его военные не имеют права, это запрещено международными соглашениями.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Трофейное оружие во время войны

К юристам обратился мобилизованный военнослужащий, который участвует в боевых действиях.

Мужчина поинтересовался, что он должен сделать с захваченным в боях трофейным оружием.

Военный уточнил, может ли он легализовать его для собственного пользования.

"Трофейное оружие должно быть передано командованию — законно оставить его себе военнослужащий не имеет права", — подчеркнул в ответе адвокат Андрей Карпенко.

Что говорит международное право

Военный трофей, подчеркнул юрист, это захваченное у противника военное оборудование во время ведения боевых действий: "Это может быть вооружение, военная техника и другое военное имущество, которое можно использовать в интересах стороны, которая их захватила".

Карпенко добавил, что существуют международные законы, которые регулируют вопросы использования оружия, захваченного у врага.

"По нормам международного гуманитарного права, военные трофеи принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что за время полномасштабной войны украинцы добыли более 250 тысяч единиц трофейного вооружения.

Добавим, мы сообщали о том, что на Николаевщине местный житель продавал трофейное оружие оккупантов.

оружие ВСУ военнослужащие международное гуманитарное право трофей
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
