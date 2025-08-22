Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Трофейна зброя — що має зробити з нею військовий

Трофейна зброя — що має зробити з нею військовий

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 12:20
Зброя в ЗСУ - чи може військовий записати на себе трофейну зброю
Захоплені українськими воїнами трофеї. Фото: "АрміяInform"

Українські військовослужбовці, які захопили в бою трофейну російську зброю, повинні здати її командуванню. Самостійно використовувати її військові не мають права, це заборонено міжнародними угодами.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама
Читайте також:

Трофейна зброя під час війни

До юристів звернувся мобілізований військовослужбовець, який бере участь у бойових діях.

Чоловік поцікавився, що він має зробити із захопленою в боях трофейною зброєю.

Військовий уточнив, чи може він легалізувати її для власного користування.

"Трофейна зброя повинна бути передана командуванню — законно лишити її собі військовослужбовець не має права", — підкреслив у відповіді адвокат Андрій Карпенко.

Що говорить міжнародне право

Військовий трофей, наголосив юрист, це захоплене у противника військове обладнання під час ведення бойових дій: "Це може бути озброєння, військова техніка та інше військове майно, що можна використати в інтересах сторони, що їх захопила".

Карпенко додав, що існують міжнародні закони, які регулюють питання використання зброї, захопленої у ворога.

"За нормами міжнародного гуманітарного права, військові трофеї належать державі, а не окремим військовослужбовцям", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що за час повномасштабної війни українці здобули понад 250 тисяч одиниць трофейного озброєння.

Додамо, ми повідомляли про те, що на Миколаївщині місцевий житель продавав трофейну зброю окупантів.

зброя ЗСУ військовослужбовці міжнародне гуманітарне право трофей
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації