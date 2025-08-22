Зброя в ЗСУ - чи може військовий записати на себе трофейну зброю

Захоплені українськими воїнами трофеї. Фото: "АрміяInform"

Українські військовослужбовці, які захопили в бою трофейну російську зброю, повинні здати її командуванню. Самостійно використовувати її військові не мають права, це заборонено міжнародними угодами.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Трофейна зброя під час війни

До юристів звернувся мобілізований військовослужбовець, який бере участь у бойових діях.

Чоловік поцікавився, що він має зробити із захопленою в боях трофейною зброєю.

Військовий уточнив, чи може він легалізувати її для власного користування.

"Трофейна зброя повинна бути передана командуванню — законно лишити її собі військовослужбовець не має права", — підкреслив у відповіді адвокат Андрій Карпенко.

Що говорить міжнародне право

Військовий трофей, наголосив юрист, це захоплене у противника військове обладнання під час ведення бойових дій: "Це може бути озброєння, військова техніка та інше військове майно, що можна використати в інтересах сторони, що їх захопила".

Карпенко додав, що існують міжнародні закони, які регулюють питання використання зброї, захопленої у ворога.

"За нормами міжнародного гуманітарного права, військові трофеї належать державі, а не окремим військовослужбовцям", — зазначив адвокат.

