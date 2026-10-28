Учет на предприятии и Резерв+. Фото: коллаж Новини.LIVE

Физическим лицам-предпринимателям не грозят штрафы до 59,5 тысяч гривен за прием на работу сотрудников без военного билета. Закон о воинской обязанности обязывает контролировать документы только юридических лиц. Однако юристы советуют ФЛП все же письменно предупреждать подчиненных о рисках внезапной мобилизации.

Об этом сообщили эксперты по трудовому праву и кадровому учету на портале 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Защита предпринимателей от штрафов ТЦК

Если физическое лицо-предприниматель наняло нового сотрудника, не проверив его военно-учетный документ (ВОД), никаких штрафных санкций для бизнеса не будет.

Даже когда работник не имеет бумажного военного билета, отказывается загружать приложение "Резерв+" и потенциально находится в розыске, работодатель в статусе ФЛП остается юридически защищенным.

Огромные штрафы в размере от 34 000 до 59 500 гривен, которыми обычно наказывают за трудоустройство мужчин без военных документов, на ФЛП не распространяются. Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), такие взыскания применяются исключительно к должностным лицам предприятий, учреждений, организаций и государственных органов.

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По этой статье предпринимателя могут наказать только как обычного гражданина, если он лично нарушит правила собственного военного учета.

Почему ФЛПы не ведут кадровый учет военнообязанных

Украинское законодательство не учитывает физических лиц-предпринимателей в перечень субъектов, обязанных контролировать военный статус наемных работников. Базовым документом здесь является Закон Украины от 25.03.1992 №2232-XII "О воинской обязанности и военной службе". Часть 5 статьи 34 этого закона возлагает обязанность по ведению персонального военного учета исключительно на руководителей юридических лиц — государственных органов, образовательных учреждений и предприятий.

Этот же порядок содержится и в правительственном постановлении от 30.12.2022 №1487. Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов является обязательным для выполнения компаниями, но не создает никаких обязательств для ФЛП. Поэтому предприниматель не должен требовать военного билета во время собеседования или заключения трудового договора.

Персональная ответственность работника за нарушение военного учета

Отсутствие документов для ТЦК будет проблемой, прежде всего, для самого кандидата на должность. Согласно части 2 статьи 24 Кодекса законов о труде, при трудоустройстве гражданин должен предоставить паспорт, трудовую книжку (или сведения из реестра), а в предусмотренных законом случаях диплом об образовании, медицинские справки и военно-учетный документ.

Поскольку закон не заставляет ФЛП проверять эти данные, вся ответственность за игнорирование воинского долга ложится на работника. Именно он, как военнообязанный, получит административный штраф по статье 210-1 КУоАП за то, что не обновил данные, не стал на учет или избегает выполнения требований военкомата.

Как бизнесу минимизировать риски проблем с ТЦК

Несмотря на отсутствие прямых штрафов для работодателя, специалисты портала 7eminar советуют предпринимателям заботиться о безопасности своих рабочих процессов. Сотрудника без документов могут мобилизовать в любой момент , что приведет к внезапной остановке работы.

Для защиты бизнеса ФЛП рекомендуют действовать на опережение:

письменно известить работника о необходимости актуализировать свои данные и получить военно-учетный документ;

попросить предоставить хотя бы электронный ВОД, сгенерированный через приложения "Резерв+" или "Действие", или принести его бумажную распечатку;

провести беседу и объяснить, что неурегулированный статус в ТЦК критически увеличивает риск внезапной мобилизации, что нежелательно для стабильности компании.

Новини.LIVE информировали ранее, что бумажные временные удостоверения в ТЦК больше не выдают, потому что государство полностью перешло на электронные документы. Однако старые бланки на руках все равно имеют законную силу, они остаются действительными ровно, пока гражданин самостоятельно официально не обновит информацию о себе.

В то же время руководители предприятий могут не переживать по поводу процедуры бронирования работников в "Действии" во время собственного отпуска. Закон никоим образом не ограничивает использование электронной подписи на отдыхе, поэтому оформленная директором бронь абсолютно действительна и не создаст проблем компании во время проверок.