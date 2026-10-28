Облік на підприємстві та Резерв+. Фото: колаж Новини.LIVE

Фізичним особам-підприємцям не загрожують штрафи до 59,5 тисячі гривень за прийом на роботу співробітників без військового квитка. Закон про військовий обов'язок зобов'язує контролювати документи лише юридичних осіб. Проте юристи радять ФОПам все ж письмово попереджати підлеглих про ризики раптової мобілізації.

Про це повідомили експерти з трудового права та кадрового обліку на порталі 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Захист підприємців від штрафів ТЦК

Якщо фізична особа-підприємець найняла нового співробітника, не перевіривши його військово-обліковий документ (ВОД), жодних штрафних санкцій для бізнесу не буде.

Навіть коли працівник не має паперового військового квитка, відмовляється завантажувати застосунок "Резерв+" і потенційно перебуває в розшуку, роботодавець у статусі ФОП залишається юридично захищеним.

Величезні штрафи в розмірі від 34 000 до 59 500 гривень, якими зазвичай карають за працевлаштування чоловіків без військових документів, на ФОП не поширюються. Відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), такі стягнення застосовуються виключно до посадових осіб підприємств, установ, організацій та державних органів.

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Чому ФОПи не ведуть кадровий облік військовозобов'язаних

Українське законодавство не враховує фізичних осіб-підприємців до переліку суб'єктів, які зобов'язані контролювати військовий статус найманих працівників. Базовим документом тут є Закон України від 25.03.1992 №2232-XII "Про військовий обов'язок і військову службу". Частина 5 статті 34 цього закону покладає обов'язок ведення персонального військового обліку виключно на керівників юридичних осіб — державних органів, освітніх закладів та підприємств.

Той же порядок міститься й в урядовій постанові від 30.12.2022 №1487. Затверджений нею Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів є обов'язковим для виконання компаніями, але не створює жодних зобов'язань для ФОПів. Тому підприємець не мусить вимагати військовий квиток під час співбесіди чи укладання трудового договору.

Персональна відповідальність працівника за порушення військового обліку

Відсутність документів для ТЦК буде проблемою насамперед для самого кандидата на посаду. Згідно з частиною 2 статті 24 Кодексу законів про працю, при працевлаштуванні громадянин має надати паспорт, трудову книжку (або відомості з реєстру), а у передбачених законом випадках — диплом про освіту, медичні довідки та військово-обліковий документ.

Оскільки закон не змушує ФОПа перевіряти ці дані, вся відповідальність за ігнорування військового обов'язку лягає на працівника. Саме він як військовозобов'язаний отримає адміністративний штраф за статтею 210-1 КУпАП за те, що не оновив дані, не став на облік або уникає виконання вимог військкомату.

Як бізнесу мінімізувати ризики проблем з ТЦК

Попри відсутність прямих штрафів для роботодавця, фахівці порталу 7eminar радять підприємцям дбати про безпеку своїх робочих процесів. Співробітника без документів можуть мобілізувати в будь-який момент, що призведе до раптової зупинки роботи.

Для захисту бізнесу ФОПам рекомендують діяти на випередження:

письмово сповістити працівника про необхідність актуалізувати свої дані та отримати військово-обліковий документ;

попросити надати хоча б електронний ВОД, згенерований через застосунки "Резерв+" чи "Дія", або принести його паперову роздруківку;

провести бесіду та пояснити, що неврегульований статус у ТЦК критично збільшує ризик раптової мобілізації, що є небажаним для стабільності компанії.

Новини.LIVE інформували раніше, що паперові тимчасові посвідчення у ТЦК більше не видають, бо держава повністю перейшла на електронні документи. Проте старі бланки на руках усе одно мають законну силу, вони залишаються дійсними рівно доти, доки громадянин самостійно офіційно не оновить інформацію про себе.

Водночас керівники підприємств можуть не переживати щодо процедури бронювання працівників у "Дії" під час власної відпустки. Закон жодним чином не обмежує використання електронного підпису на відпочинку, тому оформлена директором бронь є абсолютно чинною і не створить проблем компанії під час перевірок.