Трудоустройство с броней и розыском: сначала уплата штрафа

Гражданин пишет заявление в ТЦК.

Бронирование от мобилизации возможно только для работников критически важных для отечественной экономики предприятий. При этом объявление гражданина в розыск станет препятствием для бронирования. Поэтому нужно заплатить штраф, чтобы снять розыск, но это может не помочь.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование на критически важных предприятиях

После начала полномасштабной российско-украинской войны была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Но для того, чтобы не разрушить отечественную экономику, часть предприятий получила право забронировать своих работников от призыва.

Для того, чтобы забронировать работников, предприятие должно было получить статус критически важного для функционирования экономики. В зависимости от категории критичности, можно забронировать как всех военнообязанных работников, так и только часть.

К юристам обратился гражданин, который планирует устроиться на работу на одно из критически важных предприятий. При этом, отметил мужчина, он обнаружил сразу после установки приложения "Резерв+", что находится в розыске.

С розыском могут возникнуть проблемы даже после уплаты штрафа

Гражданин поинтересовался, получит ли он бронирование от мобилизации. И что нужно сделать, чтобы бронь была оформлена работодателем в такой ситуации.

Юристы объяснили, что получить бронь возможно, но для этого нужно сделать несколько важных шагов. Адвокат Евгений Александрович отметил: "На работу надо трудоустроиться только после оплаты штрафа и снятия с розыска в тот же день. В идеале, чтобы в этот день администрация места работы, подала документы относительно Вас для оформления бронирования".

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул: "К сожалению, с розыском Вас действительно не могут забронировать. Но, если Вы оплатите штраф, то существует риск, что через некоторое время Вам придет новый розыск по другой причине, например, за непрохождение ВЛК".

Работники критически важных предприятий имеют право на получение бронирования от мобилизации. На бронь влияют различные факторы и условия, но не БОВП. Если гражданин не проходил базовую общую военную подготовку, он все равно может получить бронирование.

Предприятия, которые были признаны критически важными для отечественной экономики, имеют право бронировать от призыва своих работников. Это право касается даже тех сотрудников, которые имели отмененный ныне статус "ограниченно годный". Пригодность к военной службе никоим образом не влияет на процесс бронирования.