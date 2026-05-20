Працевлаштування з бронею і розшуком: спочатку сплата штрафу

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: УНІАН

Бронювання від мобілізації можливе лише для працівників критично важливих для вітчизняної економіки підприємств. При цьому оголошення громадянина у розшук стане перешкодою для бронювання. Тож потрібно сплатити штраф, аби зняти розшук, але це може не допомогти.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання на критично важливих підприємствах

Після початку повномасштабної російсько-української війни була оголошена загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Та для того, аби не зруйнувати вітчизняну економіку, частина підприємств отримала право забронювати своїх працівників від призову.

Для того, аби забронювати працівників, підприємство повинно було отримати статус критично важливого для функціонування економіки. Залежно від категорії критичності, можна забронювати як усіх військовозобов’язаних працівників, так і лише частину.

До юристів звернувся громадянин, який планує влаштуватися на роботу на одне із критично важливих підприємств. При цьому, наголосив чоловік, він виявив відразу після встановлення застосунку "Резерв+", що перебуває у розшуку.

З розшуком можуть виникнути проблеми навіть після сплати штрафу

Громадянин поцікавився, чи отримає він бронювання від мобілізації. І що потрібно зробити, аби бронь була оформлена роботодавцем у такій ситуації.

Юристи пояснили, що отримати бронь можливо, але для цього потрібно зробити кілька важливих кроків. Адвокат Євген Олександрович зазначив: "На роботу треба працевлаштуватися тільки після оплати штрафу і зняття з розшуку в той же день. В ідеалі, щоб в цей день адміністрація місця роботи, подала документи відносно Вас для оформлення бронювання".

Інший юрист, Владислав Дерій, підкреслив: "На жаль, з розшуком Вас дійсно не можуть забронювати. Але, якщо Ви сплатите штраф, то існує ризик, що через певний час Вам прийде новий розшук за іншою причиною, наприклад, за непроходження ВЛК".

Працівники критично важливих підприємств мають право на отримання бронювання від мобілізації. На бронь впливають різні фактори та умови, але не БЗВП. Якщо громадянин не проходив базову загальну військову підготовку, він все одно може отримати бронювання.

Підприємства, які були визнані критично важливими для вітчизняної економіки, мають право бронювати від призову своїх працівників. Це право стосується навіть тих співробітників, які мали скасований нині статус "обмежено придатний". Придатність до військової служби жодним чином не впливає процес бронювання.