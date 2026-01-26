Увеличилась сумма, которую должен платить в виде зарплаты работодатель забронированному работнику

Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: Соцсети

С января 2026 года для работодателей повысили порог минимальной зарплаты, которую они должны начислять забронированным работникам. Теперь сумма составляет минимум 21 617 гривен в месяц вместо предыдущих 20 тысяч.

Об актуальных правилах бронирования сообщает "Канал24".

Реклама

Читайте также:

Кому не грозит мобилизация

Правительство предоставило энергетикам особые условия. Коммунальщики и специалисты, которые восстанавливают инфраструктуру после обстрелов, получают 100% бронирование. Государство защищает тех, кто держит энергетический фронт.

Новые функции у "Резерв+"

Цифровизация тоже ускорилась. Приложение "Резерв+" теперь присылает уведомления о бумажных повестках. Это только информирование. Само сообщение в смартфоне не заменяет физического вручения документа. Это сигнал проверить почту.

Случайно пропустить вызов в ТЦК теперь труднее. Следите за обновлениями в своем кабинете, советуют специалисты.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько может длиться розыск ТЦК нарушителя правил воинского учета. Также мы писали, можно ли получить бронь после уплаты штрафа от ТЦК.