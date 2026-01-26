Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация "Цена" отсрочки выросла — сколько должен заплатить работодатель

"Цена" отсрочки выросла — сколько должен заплатить работодатель

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 04:30
Увеличилась сумма, которую должен платить в виде зарплаты работодатель забронированному работнику
Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: Соцсети

С января 2026 года для работодателей повысили порог минимальной зарплаты, которую они должны начислять забронированным работникам. Теперь сумма составляет минимум 21 617 гривен в месяц вместо предыдущих 20 тысяч.

Об актуальных правилах бронирования сообщает "Канал24".

Реклама
Читайте также:

Кому не грозит мобилизация

Правительство предоставило энергетикам особые условия. Коммунальщики и специалисты, которые восстанавливают инфраструктуру после обстрелов, получают 100% бронирование. Государство защищает тех, кто держит энергетический фронт.

Новые функции у "Резерв+"

Цифровизация тоже ускорилась. Приложение "Резерв+" теперь присылает уведомления о бумажных повестках. Это только информирование. Само сообщение в смартфоне не заменяет физического вручения документа. Это сигнал проверить почту.

Случайно пропустить вызов в ТЦК теперь труднее. Следите за обновлениями в своем кабинете, советуют специалисты.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько может длиться розыск ТЦК нарушителя правил воинского учета. Также мы писали, можно ли получить бронь после уплаты штрафа от ТЦК.

критическая инфраструктура бронирование отсрочка ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации