Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація "Ціна" відстрочки зросла — скільки тепер має платити роботодавець

"Ціна" відстрочки зросла — скільки тепер має платити роботодавець

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 04:30
Збільшилась сума, яку має платити у вигляді зарплати роботодавець заброньованому робітникові
Оформлення документів у ТЦК. Ілюстративне фото: Соцмережі

З січня 2026 року для роботодавців підвищили поріг мінімальної зарплати, яку вони мають нараховувати заброньованим працівникам. Тепер сума складає мінімум 21 617 гривень на місяць замість попередніх 20 тисяч.

Про актуальні правила бронювання повідомляє "Канал24".

Реклама
Читайте також:

Кому не загрожує мобілізація

Уряд надав енергетикам особливі умови. Комунальники та фахівці, які відновлюють інфраструктуру після обстрілів, отримують 100% бронювання. Держава захищає тих, хто тримає енергетичний фронт.

Нові функції у "Резерв+"

Цифровізація теж прискорилася. Застосунок "Резерв+" тепер надсилає сповіщення про паперові повістки. Це лише інформування. Саме повідомлення у смартфоні не замінює фізичного вручення документа. Це сигнал перевірити пошту.

Випадково пропустити виклик до ТЦК тепер важче. Слідкуйте за оновленнями у своєму кабінеті, радять фахівці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки може тривати розшук ТЦК порушника правил військового обліку. Також ми писали, чи можна отримати бронь після сплати штрафу від ТЦК.

критична інфраструктура бронювання відстрочка ТЦК та СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації