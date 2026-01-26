Збільшилась сума, яку має платити у вигляді зарплати роботодавець заброньованому робітникові

Оформлення документів у ТЦК. Ілюстративне фото: Соцмережі

З січня 2026 року для роботодавців підвищили поріг мінімальної зарплати, яку вони мають нараховувати заброньованим працівникам. Тепер сума складає мінімум 21 617 гривень на місяць замість попередніх 20 тисяч.

Про актуальні правила бронювання повідомляє "Канал24".

Уряд надав енергетикам особливі умови. Комунальники та фахівці, які відновлюють інфраструктуру після обстрілів, отримують 100% бронювання. Держава захищає тих, хто тримає енергетичний фронт.

Нові функції у "Резерв+"

Цифровізація теж прискорилася. Застосунок "Резерв+" тепер надсилає сповіщення про паперові повістки. Це лише інформування. Саме повідомлення у смартфоні не замінює фізичного вручення документа. Це сигнал перевірити пошту.

Випадково пропустити виклик до ТЦК тепер важче. Слідкуйте за оновленнями у своєму кабінеті, радять фахівці.

