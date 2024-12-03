Как в Украине чествуют павших воинов — традиции и правила

Похороны военного. Фото: Reuters

Когда украинский воин возвращается в родной край "на щите", земляки встречают его траурный кортеж живым коридором, часто склоняясь на колени в знак уважения. Такая традиция была официально поддержана Генеральным штабом ВСУ 11 августа 2022 года. Церемониал включает несколько ключевых этапов: транспортировку тела, чествование памяти и погребение.

Какие традиции есть в погребальной процессии для военных, сообщили на Армия.Inform.

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Корни этой традиции уходят в казацкую эпоху. В то время во время погребения собратьев казаки становились на левое колено, поднимали сабли и чествовали погибших символическими жестами. Кроме того, погребальные обряды сопровождались звоном церковных колоколов и залпами пушек и ружей. Эти действия должны были воздать должное тем, кто положил свою жизнь за свободу Украины.

Почет к воинам всегда был неотъемлемой частью украинской культуры. Ритуалы погребения наполнены символизмом, отражающим важность их жертвенности. Они созданы для того, чтобы компенсировать нарушение природного хода жизни и подчеркнуть значимость потери.

Современный военный церемониал похорон

Верховная Рада Украины утвердила 2 июля 2021 года новый военный церемониал захоронения. Он базируется на историческом опыте украинских традиций, в частности казацких и периода Освободительной борьбы, а также учитывает современные практики других государств, таких как США, Израиль, Польша, Турция и Бельгия.

Целью современного военного ритуала является достоинство памяти погибшего защитника. Цель ритуала — донести родным, близким и громаде, что этот человек сыграл ключевую роль в сохранении государственности Украины. Важно, чтобы церемония проводилась с должным вниманием к деталям, независимо от масштаба мероприятия, материального положения семьи или места захоронения. Эта привилегия касается прежде всего военных, погибших защищая Украину, а также тех, кто раньше участвовал в боях за независимость.

Организация процесса возлагается на командира воинской части, начальника гарнизона, руководителя территориального центра комплектования или местные власти по месту захоронения.

Похороны военного. Фото: УНИАН

Как формируют свиту для погребения военного

Для организации военного погребального ритуала привлекается специальный почет, который включает руководителя, распорядителя, трубача, барабанщика или военный оркестр. В состав почетного караула входят до 30 военнослужащих, погребальная группа из 8 человек, салютное отделение (до 6 человек), а также знаменосные группы с Государственным Флагом Украины, украшенным траурной лентой и флагом Вооруженных сил Украины или иного военного формирования.

Органы местного самоуправления обязаны содействовать организации церемонии, обеспечивая ее надлежащее проведение. В случае необходимости подразделения Национальной полиции Украины организуют перекрытие движения транспорта на маршруте траурного кортежа, чтобы гарантировать безопасность и соблюдение протокола.

Как происходит захоронение военных в Украине

Церемония погребения военного. Фото: Армия.

Во время церемонии прощания вдоль главной части гроба выставляют по два часовых из почетного караула, а также группы знаменосцев.

Позади гроба, на равном расстоянии от часовых, располагают мольберт с портретом погибшего военнослужащего. Слева от портрета на специальной подставке размещают подушечки для наград.

Распорядитель назначает лиц для переноса наград, по одному человеку на каждую подушечку. Орден закрепляется отдельно на малиновой подушечке размером 25×25 сантиметров. Медали могут размещаться по несколько на одной подушечке.

После завершения прощания члены погребальной группы накрывают гроб крышкой, поверх которой размещают Государственный Флаг Украины. Полотно должно полностью покрывать крышку и боковые стороны гроба, при этом синяя полоса должна быть на левой стороне, а желтая — на правой.

Края флага аккуратно заворачивают к центру в области головы и ног гроба и фиксируют специальной защелкой.

Первыми с места прощания выходят знаменосцы с Государственным Флагом Украины. За ними следуют другие члены свиты, которые не задействованы в выносе гроба. Они выстраиваются вблизи катафалка или специально подготовленного транспортного средства, образуя строй фронтом к месту выхода или зоны вынесения гроба.

Когда гроб с телом переносят к катафалку, руководитель свиты остается на своем месте и подает команду "Стройно", прикладывая руку к головному убору. В это время трубач и барабанщик выполняют сигнал №1 — "Память", проявляя воинский почет.

Далее процессия отправляется к месту захоронения, где свита занимает определенные распорядителем позиции для встречи траурного кортежа.

По прибытии к месту захоронения или кремации погребальная группа осторожно снимает гроб с катафалка. Почет занимает определенные руководителем позиции: впереди — знаменосная группа с Государственным Флагом Украины, военнослужащие с крестом, портретом и наградами, далее — погребальная группа с гробом, родственники, близкие и другие участники церемонии. Трубач и барабанщик завершают построение.

К церемонии часто присоединяются духовные лица. Прощание и захоронение условно разделяют на две части — военную и религиозную. Украинская традиция чтит молитвы на похоронах, веря, что чем больше людей молится, тем легче будет путь души покойного.

После событий Революции Достоинства появилась практика отпевания героев на площадях городов. Поэтому церемонии прощания часто проходят под открытым небом, а не в культовых сооружениях.

Как должны выстроиться люди на похоронах военного

На месте захоронения свита, кроме погребальной группы, выстраивается фронтом к могиле в 5–20 метрах от нее.

Схема размещения. Фото: Армия.

Гроб в торжественной тишине переносят к месту захоронения. По указанию руководителя свиты ее устанавливают на спусковой механизм или специальные подставки, если механизм отсутствует. После этого погребальная группа снимает Государственный Флаг Украины с гроба и торжественно разворачивает его над ним.

Салютная команда выполняет три залпа холостыми патронами. С первым выстрелом трубач и барабанщик исполняют сигнал №2 — "Шана", чтя память погибшего.



Схема складывания Государственного Флага Украины. Фото: Армия. Inform

После завершения церемонии Государственный Флаг Украины аккуратно складывают. Руководитель свиты принимает флаг и подходит к родственнику или другому близкому человеку. Вручая флаг, он говорит: "От имени Президента Украины — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины прошу принять этот флаг как символ государства, которому верно и до конца служил Ваш (муж/жена/сын/дочь/брат/сестра/отец/мать/родной)".

В Украине во время похоронных церемоний нередко используют красно-черный флаг, красную китайку — особую ткань, которую по казацкой традиции использовали для обертывания тела умершего, а также военные шевроны, которые могут быть положены в гроб или оставлены на могиле.

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