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Этих мужчин могут мобилизовать с 18 лет — при каких условиях

23 марта 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Некоторые категории граждан подлежат мобилизации и с 18 лет
Мобилизованные украинцы. Иллюстративное фото: АрмияInform.
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, предусматривающая возможность призыва мужчин в возрасте от 25 до 60 лет в соответствии с действующим законодательством. Однако, по собственному желанию в ряды Вооруженных Сил Украины могут вступить и лица младшего возраста.

Об особенностях привлечения в ВСУ мужчин в возрасте от 18 лет сообщает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать с 18 лет

Существуют отдельные исключения, позволяющие мобилизацию мужчин в возрасте от 18 лет. К таким случаям относятся:

  • прохождение срочной военной службы;
  • служба по контракту в Вооруженных Силах Украины;
  • выполнение альтернативной (невоенной) службы;
  • увольнение со службы в полиции, рядовом составе Министерства внутренних дел или Государственной миграционной службы;
  • окончание военной кафедры высшего учебного заведения;
  • признание военно-врачебной комиссией непригодным к срочной службе в мирное время, но пригодным в военное.

Мужчины с таким статусом считаются военнообязанными, даже если их возраст не достиг 25 лет.

Важно отметить, что призывники в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете, могут быть направлены на срочную службу, если ее ранее не проходили.

Напомним, мы ранее писали о том, как начать службу по "Контракту 18-24".

Добавим, мы сообщали о том, какова зарплата у военных, которые оформили первый контракт на службу в ВСУ.

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