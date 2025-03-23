Некоторые категории граждан подлежат мобилизации и с 18 лет

Мобилизованные украинцы. Иллюстративное фото: АрмияInform.

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, предусматривающая возможность призыва мужчин в возрасте от 25 до 60 лет в соответствии с действующим законодательством. Однако, по собственному желанию в ряды Вооруженных Сил Украины могут вступить и лица младшего возраста.

Об особенностях привлечения в ВСУ мужчин в возрасте от 18 лет сообщает 24 Канал.

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Существуют отдельные исключения, позволяющие мобилизацию мужчин в возрасте от 18 лет. К таким случаям относятся:

прохождение срочной военной службы;

служба по контракту в Вооруженных Силах Украины;

выполнение альтернативной (невоенной) службы;

увольнение со службы в полиции, рядовом составе Министерства внутренних дел или Государственной миграционной службы;

окончание военной кафедры высшего учебного заведения;

признание военно-врачебной комиссией непригодным к срочной службе в мирное время, но пригодным в военное.

Мужчины с таким статусом считаются военнообязанными, даже если их возраст не достиг 25 лет.

Важно отметить, что призывники в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете, могут быть направлены на срочную службу, если ее ранее не проходили.

Напомним, мы ранее писали о том, как начать службу по "Контракту 18-24".

Добавим, мы сообщали о том, какова зарплата у военных, которые оформили первый контракт на службу в ВСУ.