Деякі категорії громадян підлягають мобілізації й з 18 років

Мобілізовані українці. Ілюстративне фото: АрміяInform.

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, що передбачає можливість призову чоловіків віком від 25 до 60 років відповідно до чинного законодавства. Проте, за власним бажанням до лав Збройних Сил України можуть вступити й особи молодшого віку.

Про особливості залучання до ЗСУ чоловіків віком від 18 років повідомляє 24 Канал.

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Існують окремі винятки, що дозволяють мобілізацію чоловіків віком від 18 років. До таких випадків належать:

проходження строкової військової служби;

служба за контрактом у Збройних Силах України;

виконання альтернативної (невійськової) служби;

звільнення зі служби в поліції, рядовому складі Міністерства внутрішніх справ або Державної міграційної служби;

закінчення військової кафедри вищого навчального закладу;

визнання військово-лікарською комісією непридатним до строкової служби в мирний час, але придатним у воєнний.

Чоловіки з таким статусом вважаються військовозобов'язаними, навіть якщо їх вік не досягнув 25 років.

Важливо зазначити, що призовники віком від 18 до 25 років, які перебувають на військовому обліку, можуть бути направлені на строкову службу, якщо її раніше не проходили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як розпочати службу за "Контрактом 18-24".

Додамо, ми повідомляли про те, якою є зарплата у військових, які оформили перший контракт на службу у ЗСУ.