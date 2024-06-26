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Гражданское оружие — разрешено ли его использовать в особый период

26 июня 2024 20:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Охотничье, наградное оружие, использование во время военного положения
Черниговский охотник, который с собственным ружьем помог сбить российский самолет Су-24. Фото: "Шотам"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Гражданское население Украины во время военного положения имеет право получить военное оружие или использовать собственное наградное, спортивное и охотничье оружие. За использование этого оружия против врага они не будут нести никакую ответственность.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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Согласно украинскому законодательству, участие в отпоре вооруженной российской агрессии могут принимать и гражданские люди, не мобилизованные в ряды ВСУ.

Такие люди могут даже получить оружие и боеприпасы к ним. Или использовать свое собственное оружие для того, чтобы уничтожать российских окупантов.

Какое оружие могут использовать гражданские лица

Закон говорит о том, что такие граждане имеют право использовать невоенное оружие, как:

  • наградное;
  • спортивное (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья);
  • охотничье (нарезное, гладкоствольное, комбинированное).

"Гражданские лица не будут нести ответственность за применение огнестрельного оружия против лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины", — подчеркнули юристы.

Напомним, что в марте в Раде поддержали законопроект о декларировании огнестрельного оружия.

Добавим, что Вооруженные силы Украины сейчас нуждаются не только в боевых, но и в гражданских профессиях.

оружие
ВСУ
война в Украине
війна

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