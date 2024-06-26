Охотничье, наградное оружие, использование во время военного положения

Гражданское оружие — разрешено ли его использовать в особый период
Гражданское население Украины во время военного положения имеет право получить военное оружие или использовать собственное наградное, спортивное и охотничье оружие. За использование этого оружия против врага они не будут нести никакую ответственность.
Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.
Гражданские на войне
Согласно украинскому законодательству, участие в отпоре вооруженной российской агрессии могут принимать и гражданские люди, не мобилизованные в ряды ВСУ.
Такие люди могут даже получить оружие и боеприпасы к ним. Или использовать свое собственное оружие для того, чтобы уничтожать российских окупантов.
Какое оружие могут использовать гражданские лица
Закон говорит о том, что такие граждане имеют право использовать невоенное оружие, как:
- наградное;
- спортивное (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья);
- охотничье (нарезное, гладкоствольное, комбинированное).
"Гражданские лица не будут нести ответственность за применение огнестрельного оружия против лиц, совершающих вооруженную агрессию против Украины", — подчеркнули юристы.
Напомним, что в марте в Раде поддержали законопроект о декларировании огнестрельного оружия.
Добавим, что Вооруженные силы Украины сейчас нуждаются не только в боевых, но и в гражданских профессиях.
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