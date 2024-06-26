Мисливська, нагородна зброя, використання під час воєнного стану

Чернігівський мисливець, який з власною рушницею допоміг збити російський літак Су-24. Фото: "Шотам"

Цивільні громадяни України під час воєнного стану мають право отримати військову зброю, чи використовувати власну нагородну, спортивну та мисливську зброю. За використання цієї зброї проти ворога вони не нестимуть жодної відповідальності.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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Згідно із українським законодавством, участь у відсічі збройної російської агресії можуть брати і цивільні люди, які не є мобілізованими до лав ЗСУ.

Такі люди навіть можуть отримати зброю та боєприпаси до них. Або використовувати свою власну зброю для того, аби знищувати російських окупантів.

Яку зброю можуть використовувати цивільні особи

Закон говорить про те, що такі громадяни мають право використовувати невійськову зброю, як от:

нагородна;

спортивна (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці);

мисливська (нарізна, гладкоствольна, комбінована).

"Цивільні особи не будуть нести відповідальність за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України", — підкреслили юристи.

Нагадаємо, що у березні у Раді підтримали законопроєкт про декларування вогнепальної зброї.

Додамо, що Збройні сили України зараз потребують не тільки бойових, а і цивільних професій.