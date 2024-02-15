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Гражданские профессии в ВСУ — "Азов" приглашает на работу сварщиков

15 февраля 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Гражданские профессии в ВСУ — "Азов" приглашает на работу сварщиков
Мужчина работает сварочным аппаратом. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бойцы из полка "Азов" не прекращают напоминать, что войску нужны разные профессии, в том числе куча гражданских, среди которых сварщики. Специалист должен заниматься сваркой металлических конструкций, ремонтом, в частности заменой и усилением сварных соединений, изготовлением локальных металлоконструкций.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в понедельник, 12 февраля.

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Скриншот вакансии Сварщик в полку "Азов" на сайте Work.ua
Скриншот вакансии Сварщик в полку "Азов" на сайте Work.ua

Вакансия Сварщик в "Азов"

Азовцы отметили, что кандидат на должность сварщика должен иметь опыт работы в соответствующей отрасли не менее 1 года и уметь работать с разными видами (электро, газовая и т.п.).

Кроме того, из личных качеств требуется ответственность и внимательность к деталям, а также знание и понимание технических чертежей и инструкций.

Взамен "Азов" предлагает следующие условия:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в ВСУ — оплата труда от 25 до 125 тыс. грн;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Кого еще приглашают на работу в "Азов"

Напомним, что 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" ищет на работу операторов БпЛА. Специалисту нужно обладать опытом управления беспилотником, также будет преимуществом опыт управления дроном под влиянием действия РЭБ.

Также мы сообщали, что медицинская служба "Азова" ищет хирургов стабилизационного пункта. Специалисты должны иметь опыт работы в полостной и ургентной хирургии.

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