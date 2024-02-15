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Цивільні професії в ЗСУ — "Азов" запрошує на роботу зварювальників

15 лютого 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Цивільні професії в ЗСУ — "Азов" запрошує на роботу зварювальників
Чоловік працює зварювальним апаратом. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бійці з полку "Азов" не припиняють нагадувати, що війську потрібні різні професії, зокрема купа цивільних, серед яких зварювальники. Спеціаліст повинен займатися зварюванням металевих конструкцій, ремонтом, зокрема заміною та посиленням зварних з'єднань, виготовленням локальних металоконструкцій.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 12 лютого.

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Скриншот вакансії Зварювальник в полку "Азов" на сайті Work.ua
Скриншот вакансії Зварювальник в полку "Азов" на сайті Work.ua

Вакансія Зварювальник в "Азов"

Азовці зазначили, що кандидат на посаду зварювальника повинен мати досвід роботи в відповідній галузі не менше 1 року та вміти працювати з різними видами (електро, газова тощо).

Крім того, з особистих якостей потрібні відповідальність та уважність до деталей, а також знання й розуміння технічних креслень та інструкцій.

Натомість "Азов" пропонує такі умови:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятими в ЗСУ — оплата праці від 25 до 125 тис. грн;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Кого ще запрошують на роботу в "Азов"

Нагадаємо, що 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" шукає на роботу операторів БпЛА. Фахівцю потрібно мати досвід керування безпілотником, також буде перевагою досвід управління дроном під впливом дії РЕБ.

Також ми повідомляли, що медична служба "Азову" шукає хірургів стабілізаційного пункту. Фахівці повинні мати досвід роботи у порожнинній та ургентній хірургії.

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