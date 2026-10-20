Центр оказания административных услуг. Фото: УНИАН

Чтобы уволиться со службы ради ухода за отцом-инвалидом, бойцам не нужно ходить по ЦПАПам или сельсоветам для оформления соответствующего рапорта. Акт об уходе, который требуют командиры, выдает исключительно ТЦК. Кроме того, демобилизация возможна только в том случае, если у родственника есть подтвержденная инвалидность первой или второй группы, а других опекунов нет.

Об этом заявил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Главная ошибка военных при попытке уволиться из армии для ухода

Попытка уволиться из армии, чтобы ухаживать за больным отцом или матерью, часто превращается для защитников в неприятный квест. Например: врачебно-консультативная комиссия (ВКК) на один год назначает родственнику постоянный уход. Сын-военнослужащий — единственный трудоспособный человек, который может этим заниматься.

Чтобы написать рапорт, он обращается за соответствующим актом в ЦПАП или сельский совет. Однако там ему отказывают, объясняя, что такой документ выдадут только после того, как мужчина окончательно уволится со службы.

Как поясняет юрист Владислав Дерий, сотрудники административных учреждений в этой ситуации действуют правомерно, ведь военнослужащие просто запрашивают не тот документ.

Читайте также:

Знакомый многим гражданским "Акт об установлении факта осуществления ухода", который выдают в ЦПАПах или органах соцзащиты, для командования не имеет никакого значения.

Настоящим доказательством того, что за отцом больше некому присматривать, является "Акт проверки семейного положения военнослужащего". Этот документ обязаны составлять не клерки из административных центров, а исключительно сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Именно он необходим для успешного рассмотрения рапорта.

Жесткие условия для возвращения военного домой

Однако одного лишь акта от военкомата недостаточно. Во время военного положения покинуть ряды ВСУ по семейным обстоятельствам крайне сложно. Правила игры диктует часть 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Чтобы демобилизоваться, должны одновременно совпасть три фактора:

отец или мать (это касается и родителей супруги или супруга) должны иметь официальную инвалидность I или II группы;

их заболевание должно подтверждаться справкой от ЭКОПФО или ЛКК с четким указанием на необходимость постоянного ухода;

в семье больше не должно быть никого из родственников первой или второй степени родства.

К первой степени относятся супруги, родители и дети (даже усыновленные). Ко второй — родные братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки с обеих сторон. Если кто-то из них есть, рапорт не подпишут.

Но есть исключение, которое действует только в том случае, если у этих родственников самих есть медицинские справки (МСЭК или ЛКК) о необходимости постороннего ухода.

Какие документы нужно предоставить командиру для увольнения из армии

Если все условия выполнены, военнослужащий должен собрать конкретный пакет документов, требуемый профильной Инструкцией о прохождении службы.

Вместе с рапортом подаются:

само свидетельство о рождении;

утвержденный руководителем ТЦК акт проверки семейного положения (с указанием информации о наличии или отсутствии других опекунов);

заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода за отцом.

Отдельно прилагается подтверждение самой инвалидности. Это может быть: справка МСЭК, выписка из экспертной комиссии по форме, установленной приказом МЗ № 2067 от 10 декабря 2024 года, или же копия пенсионного или другого профильного удостоверения, где указаны группа и причина заболевания.

Подойдет и специальная справка для льготников без права на пенсию, которую выдают по форме в соответствии с приказом Минсоцполитики № 946 от 21 сентября 2015 года.

Ранее Новини.LIVE также сообщали о том, что в приложении «Армия+» запустили функцию, позволяющую военнослужащим оценить свои шансы на смену места службы ещё до подачи рапорта. Тест сразу указывает причину в случае отказа.

Если же рапорт о переводе отклоняют без законных оснований или вообще оставляют без ответа, военнослужащие могут обжаловать такие действия через вышестоящее командование, Министерство обороны, Военного омбудсмена или в суде. Главное для защиты своих прав в подобных ситуациях — это фиксировать каждый шаг и иметь четкие документальные доказательства подачи всех обращений.