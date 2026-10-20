Центр надання адміністративни послуг. Фото: УНІАН

Щоб покинути службу заради догляду за батьком-інвалідом, бійцям не потрібно оббивати пороги ЦНАПів чи сільрад для оформлення належного рапорту. Акт по догляду, який вимагають командири, видає виключно ТЦК. Крім того, демобілізація можлива лише тоді, коли у родича є підтверджена інвалідність першої чи другої групи, а інших опікунів немає.

На цьому наголосив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Головна помилка військових при спробі звільнитися з армії для догляду

Спроба звільнитися з армії, аби доглядати за хворим батьком чи матір'ю, часто перетворюється для захисників на неприємний квест. Наприклад: лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) на один рік призначає родичу постійний догляд. Син-військослужбовець є єдиним працездатним, хто може це робити.

Аби написати рапорт, він іде за відповідним актом до ЦНАПу чи сільської ради. Проте там йому відмовляють, пояснюючи, що такий документ видадуть лише після того, як чоловік остаточно залишить службу.

Як роз'яснює юрист Владислав Дерій, працівники адміністративних установ у цій ситуації діють правомірно, адже військовослужбовці просто просять не той документ.

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Знайомий багатьом цивільним "Акт встановлення факту здійснення догляду", який видають у ЦНАПах чи органах соцзахисту, для командування не має жодної ваги.

Справжнім доказом того, що за батьком більше нікому приглянути, є "Акт перевірки сімейного стану військовослужбовця". Цей документ зобов'язані складати не клерки з адміністративних центрів, а виключно співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Саме він потрібен для успішного розгляду рапорту.

Жорсткі умови для повернення військового додому

Проте одного лише акта від військкомату замало. Під час воєнного стану покинути лави ЗСУ за сімейними обставинами вкрай важко. Правила гри диктує частина 12 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Щоб демобілізуватися, мають одночасно збігтися три чинники:

батько чи мати (це стосується і батьків дружини або чоловіка) зобов'язані мати офіційну інвалідність І або ІІ групи;

їхня недуга має підкріплюватися довідкою від ЕКОПФО чи ЛКК із чіткою вказівкою на потребу в постійному догляді;

у родині більше не повинно бути нікого з рідні першого чи другого ступеня споріднення.

До першого ступеня відносять дружин, чоловіків, батьків та дітей (навіть усиновлених). До другого — рідних братів, сестер, онуків, а також дідусів і бабусь з обох боків. Якщо хтось із них є, рапорт не підпишуть.

Але є виняток, який працює лише тоді, коли ці родичі самі мають медичні довідки (МСЕК чи ЛКК) про потребу в сторонньому догляді.

Що з документів вручити командиру для звільнення з армії

Якщо всі умови виконані, військовослужбовець має зібрати конкретну папку документів, яку вимагає профільна Інструкція проходження служби.

Разом із рапортом подаються:

власне свідоцтво про народження;

затверджений керівником ТЦК акт перевірки сімейного стану (із зазначенням інформації про наявність чи відсутність інших опікунів);

висновок ЛКК про потребу батька в постійному догляді.

Окремо додається доказ самої інвалідності. Це може бути: довідка МСЕК, витяг від експертної команди за формою згідно з наказом МОЗ № 2067 від 10 грудня 2024 року, або ж копія пенсійного чи іншого профільного посвідчення, де вказані група та причина недуги.

Підійде і спеціальна довідка для пільговиків без права на пенсію, яку видають за формою згідно з наказом Мінсоцполітики № 946 від 21 вересня 2015 року.

Раніше Новини.LIVE інформували також про те, що у застосунку "Армія+" запустили функціонал, який дозволяє військовим оцінити свої шанси на зміну місця служби ще до подання рапорту. Тест одразу вказує причину в разі відмови.

Якщо ж рапорт на переведення відхиляють без законних підстав чи взагалі залишають без відповіді, захисники можуть оскаржувати такі дії через вище командування, Міністерство оборони, Військового омбудсмана або в суді. Головне для захисту своїх прав у подібних ситуаціях — це фіксувати кожен крок і мати чіткі документальні докази подання всіх звернень.