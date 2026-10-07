Единое окно для ветеранов в ЦПАП: перечень услуг и порядок получения

Мужчина в ЦПАП. Фото: Новини.LIVE

Кабмин расширил полномочия ЦПАП. Теперь там работают специальные окна для ветеранов. Бывшие военные и семьи погибших могут одновременно открыть бизнес, получить денежную помощь или оформить необходимые удостоверения.

Об этом сообщили в Черновицком ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Благодаря постановлению правительства № 1226 от 1 октября 2025 года в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАП) начали работу "Единые ветеранские окна". Они призваны избавить бывших военных от необходимости тратить время на посещение десятков различных инстанций для получения государственных услуг.

Какие услуги предоставляются ветеранам в ЦПАП

Правительство предусмотрело более двадцати целевых услуг для ветеранов, которые теперь доступны в обновленных ЦПАПах. Для удобства их разделили на несколько ключевых направлений.

Среди них:

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Установление официальных статусов . Специалисты принимают документы для оформления статуса участника боевых действий, участника войны, лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего, а также пострадавшего участника Революции Достоинства.

. Специалисты принимают документы для оформления статуса участника боевых действий, участника войны, лица с инвалидностью вследствие войны, члена семьи погибшего, а также пострадавшего участника Революции Достоинства. Документооборот . В центрах осуществляется первичная выдача и замена соответствующих ветеранских удостоверений.

. В центрах осуществляется первичная выдача и замена соответствующих ветеранских удостоверений. Финансовая поддержка . В окнах можно подать заявку на назначение единовременных денежных пособий. Это касается волонтеров, людей с инвалидностью, а также семей погибших защитников и защитниц.

. В окнах можно подать заявку на назначение единовременных денежных пособий. Это касается волонтеров, людей с инвалидностью, а также семей погибших защитников и защитниц. Жилищные вопросы. Бывшие военнослужащие могут оформить заявление на компенсацию стоимости арендуемого жилья.

Цифровые реестры и бытовые вопросы

Помимо узкопрофильных услуг, работа "Единых ветеранских окон" тесно интегрирована с Единым государственным реестром ветеранов войны. Это позволяет оперативно подавать заявления в цифровом формате или запрашивать необходимые сведения и выписки из базы данных.

Параллельно человек может воспользоваться и общими административными сервисами. То есть вместе с подачей документов на выплаты в связи с ранением ветеран имеет возможность зарегистрировать новое место жительства или сразу оформить документы для открытия собственного дела.

Новини.LIVE сообщали, что добровольцев со статусом "в розыске" после возвращения в Украину могут принудительно доставить в ТЦК и распределить в случайную часть. Чтобы попасть в желаемое подразделение, юристы советуют получить "направление" от бригады ещё до пересечения границы.

Одинокие родители и мужчины, воспитывающие троих и более детей, могут выезжать за границу без них. Но для этого пограничникам необходимо предоставить справку об отсутствии задолженности по алиментам или решение суда о лишении матери родительских прав.