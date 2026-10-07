Єдине ветеранське вікно у ЦНАП: перелік послуг та як отримати

Чоловік у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Кабмін розширив повноваження ЦНАПів. Тепер там діють спеціальні вікна для ветеранів. Колишні військові та сім'ї загиблих можуть одночасно відкрити бізнес, отримати грошову допомогу чи оформити необхідні посвідчення.

Про це повідомили в Чернівецькому ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Завдяки урядовій постанові №1226 від 1 жовтня 2025 року, у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) розпочали роботу "Єдині ветеранські вікна". Вони мають позбавити колишніх військових необхідності витрачати час на відвідування десятків різних інстанцій для отримання державних сервісів.

Які послуги надають ветеранам у ЦНАПі

Уряд передбачив понад двадцять цільових ветеранських послуг, які тепер доступні в оновлених ЦНАПах. Для зручності їх розділили на кілька ключових напрямів.

Серед них:

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Встановлення офіційних статусів . Спеціалісти приймають документи для оформлення статусу учасника бойових дій, учасника війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого, а також постраждалого учасника Революції Гідності.

. Спеціалісти приймають документи для оформлення статусу учасника бойових дій, учасника війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого, а також постраждалого учасника Революції Гідності. Документообіг . У центрах здійснюється первинна видача та заміна відповідних ветеранських посвідчень.

. У центрах здійснюється первинна видача та заміна відповідних ветеранських посвідчень. Фінансова підтримка . У вікнах можна подати заявку на призначення одноразових грошових допомог. Це стосується волонтерів, людей з інвалідністю, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць.

. У вікнах можна подати заявку на призначення одноразових грошових допомог. Це стосується волонтерів, людей з інвалідністю, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць. Житлові питання. Колишні військові мають змогу оформити заяву на компенсацію вартості орендованого житла.

Цифрові реєстри та побутові питання

Крім вузькопрофільних послуг, робота "Єдиних ветеранських вікон" тісно інтегрована з Єдиним державним реєстром ветеранів війни. Це дозволяє оперативно подавати заяви у цифровому форматі або замовляти необхідні відомості й витяги з бази.

Паралельно людина може скористатися і загальними адміністративними сервісами. Тобто разом із подачею документів на виплати через поранення, ветеран має змогу зареєструвати нове місце проживання або одразу оформити документи для відкриття власної справи.

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