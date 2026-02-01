ЦПАУ не принимает документы заранее - законны ли действия центра

Прием документов в ЦПАУ. Фото: cnaprv.gov.ua

Работники ЦПАУ должны принимать документы на оформление или продление отсрочки от мобилизации в любое время, независимо от того, сколько времени до завершения действующей отсрочки остается. Юристы объяснили, как обжаловать неправомерный отказ в принятии документов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Отсрочка и отказ в ЦПАУ

К юристам обратился гражданин, который имеет оформленную отсрочку от мобилизации.

Мужчина рассказал, что хотел заранее предоставить документы на продление отсрочки в ЦПАУ.

"ЦПАУ сказал, если до 3 февраля по 13-му пункту не придет автоматическое продление, то тогда идти к ним. Раньше они документы не принимают", — отметил гражданин и поинтересовался, законен ли такой ответ центра.

"Относительно отказа ЦПАУ, то это абсолютно неправомерно", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Законны ли действия работников ЦПАУ

Юрист объяснил, как поступить в ЦПАУ в такой ситуации.

"Они обязаны принять все Ваши документы и отправить их в ТЦК, а уже комиссия ТЦК примет решение, предоставлять Вам отсрочку или нет", — подчеркнул Дерий.

Поэтому, посоветовал юрист, стоит повторно посетить ЦПАУ.

"В случае чего требуйте письменный отказ в административной услуге. Как правило, они сразу после этого принимают документы. Если не примут — можно подать жалобу на работника ЦПАУ", — заверил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, когда для оформления отсрочки надо идти не в ЦПАУ, а в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как должен действовать территориальный центр комплектования после того, как гражданин сдал документы на отсрочку в ЦПАУ.