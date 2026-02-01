Відео
Головна Мобілізація ЦНАП не прийняв документи на відстрочку — чи законно

ЦНАП не прийняв документи на відстрочку — чи законно

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 20:00
ЦНАП не приймає документи заздалегідь - чи законними є дії центру
Прийом документів у ЦНАПі. Фото: cnaprv.gov.ua

Працівники ЦНАПу мають приймати документи на оформлення чи продовження відстрочки від мобілізації у будь-який час, незалежно від того, скільки часу до завершення чинної відстрочки залишається. Юристи пояснили, як оскаржити неправомірну відмову у прийнятті документів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Відстрочка і відмова у ЦНАП

До юристів звернувся громадянин, який має оформлену відстрочку від мобілізації.

Чоловік розповів, що хотів заздалегідь надати документи на продовження відстрочки до ЦНАПу.

"ЦНАП сказав, якщо до 3 лютого за 13-м пунктом не прийде автоматичне продовження, то тоді йти до них. Раніше вони документи не приймають", — зазначив громадянин і поцікавився, чи законною є така відповідь центру.

"Щодо відмови ЦНАП, то це абсолютно неправомірно", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Чи законними є дії працівників ЦНАПу

Юрист пояснив, як мати вчинити у ЦНАПі в такій ситуації.

"Вони зобов'язані прийняти всі Ваші документи та відправити їх до ТЦК, а вже комісія ТЦК ухвалить рішення, надавати Вам відстрочку чи ні", — підкреслив Дерій.

Тому, порадив юрист, варто повторно відвідати ЦНАП.

"В разі чого вимагайте письмову відмову у адміністративній послузі. Як правило, вони відразу після цього приймають документи. Якщо не приймуть — можна подати скаргу на працівника ЦНАПу", — запевнив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли для оформлення відстрочки треба іти не в ЦНАП, а до ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як має діяти територіальний центр комплектування після того, як громадянин здав документи на відстрочку в ЦНАП.

ЦНАП мобілізація документи відстрочка військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
