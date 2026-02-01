ЦНАП не приймає документи заздалегідь - чи законними є дії центру

ЦНАП не прийняв документи на відстрочку — чи законно
Працівники ЦНАПу мають приймати документи на оформлення чи продовження відстрочки від мобілізації у будь-який час, незалежно від того, скільки часу до завершення чинної відстрочки залишається. Юристи пояснили, як оскаржити неправомірну відмову у прийнятті документів.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Відстрочка і відмова у ЦНАП
До юристів звернувся громадянин, який має оформлену відстрочку від мобілізації.
Чоловік розповів, що хотів заздалегідь надати документи на продовження відстрочки до ЦНАПу.
"ЦНАП сказав, якщо до 3 лютого за 13-м пунктом не прийде автоматичне продовження, то тоді йти до них. Раніше вони документи не приймають", — зазначив громадянин і поцікавився, чи законною є така відповідь центру.
"Щодо відмови ЦНАП, то це абсолютно неправомірно", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.
Чи законними є дії працівників ЦНАПу
Юрист пояснив, як мати вчинити у ЦНАПі в такій ситуації.
"Вони зобов'язані прийняти всі Ваші документи та відправити їх до ТЦК, а вже комісія ТЦК ухвалить рішення, надавати Вам відстрочку чи ні", — підкреслив Дерій.
Тому, порадив юрист, варто повторно відвідати ЦНАП.
"В разі чого вимагайте письмову відмову у адміністративній послузі. Як правило, вони відразу після цього приймають документи. Якщо не приймуть — можна подати скаргу на працівника ЦНАПу", — запевнив Владислав Дерій.
