Отсрочка от мобилизации – перечень болезней эндокринной системы

Проверка уровня сахара у больного сахарным диабетом. Фото: expio.clinic

Военнообязанные граждане, имеющие ожирение или сахарный диабет, не могут быть мобилизованными в Вооруженные силы Украины. Также от призыва освобождены граждане, имеющие целый ряд эндокринных заболеваний.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №262 от 27 апреля 2024 года.

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Проблемы с эндокринной системой

Военнообязанные, имеющие заболевания эндокринной системы, не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины даже в условиях военного положения.

В список эндокринных заболеваний, с которыми не мобилизуют, входят сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы.

Список болезней, с которыми не мобилизуют

Кроме того, отсрочка от мобилизации предоставляется тем гражданам, которые испытывают проблемы со щитовидной железой (за исключением новообразований).

Также в список эндокринных заболеваний, с которыми невозможно мобилизовать, входят:

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз;

патологии других эндокринных желез

Напомним, мы писали о том, какие болезни желудочно-кишечного тракта освобождают от призыва в ВСУ.

Добавим, мы ранее сообщали о том, с какими нарушениями психики не могут призвать.