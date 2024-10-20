Отсрочка от мобилизации – перечень болезней эндокринной системы

Сахарный диабет и не только — какие эндокринные болезни дают отсрочку
Военнообязанные граждане, имеющие ожирение или сахарный диабет, не могут быть мобилизованными в Вооруженные силы Украины. Также от призыва освобождены граждане, имеющие целый ряд эндокринных заболеваний.
Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" №262 от 27 апреля 2024 года.
Проблемы с эндокринной системой
Военнообязанные, имеющие заболевания эндокринной системы, не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины даже в условиях военного положения.
В список эндокринных заболеваний, с которыми не мобилизуют, входят сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы.
Список болезней, с которыми не мобилизуют
Кроме того, отсрочка от мобилизации предоставляется тем гражданам, которые испытывают проблемы со щитовидной железой (за исключением новообразований).
Также в список эндокринных заболеваний, с которыми невозможно мобилизовать, входят:
- истощение вследствие недостаточного питания;
- ожирение;
- функциональная гипербилирубинемия;
- липоматоз;
- патологии других эндокринных желез
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