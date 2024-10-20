Відсрочка від мобілізації - перелік хвороб ендокринної системи

Цукровий діабет і не тільки — які ендокринні хвороби надають відстрочку
Військовозобов’язаних громадян, які мають ожиріння чи цукровий діабет, не можуть мобілізувати до Збройних сил України. Також від призову звільнені громадяни, які мають цілу низку ендокринних захворювань.
Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" №262 від 27 квітня 2024 року.
Проблеми з ендокринною системою
Військовозобов’язані, які мають захворювання ендокринної системи, не можуть бути мобілізовані до Збройних сил України навіть в умовах воєнного стану.
До списку ендокринних хвороб, з якими не мобілізують, входять цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози.
Список хвороб, з якими не мобілізують
Крім того, відстрочка від мобілізації надається тим громадянам, які мають проблеми зі щитоподібною залозою (за винятком новоутворень).
Також, до списку ендокринних захворювань, з якими неможливо мобілізувати, входять:
- виснаження внаслідок недостатнього харчування;
- ожиріння;
- функціональна гіпербілірубінемія;
- ліпоматоз;
- патології інших ендокринних залоз.
Нагадаємо, ми писали про те, які хвороби шлунково-кишкового тракту звільняють від призову до ЗСУ.
Додамо, ми раніше повідомляли про те, з якими розладами психіки не можуть призвати.
Читайте Новини.LIVE!