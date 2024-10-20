Відсрочка від мобілізації - перелік хвороб ендокринної системи

Перевірка рівня цукру у хворого на цукровий діабет. Фото: expio.clinic

Військовозобов’язаних громадян, які мають ожиріння чи цукровий діабет, не можуть мобілізувати до Збройних сил України. Також від призову звільнені громадяни, які мають цілу низку ендокринних захворювань.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" №262 від 27 квітня 2024 року.

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Проблеми з ендокринною системою

Військовозобов’язані, які мають захворювання ендокринної системи, не можуть бути мобілізовані до Збройних сил України навіть в умовах воєнного стану.

До списку ендокринних хвороб, з якими не мобілізують, входять цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози.

Список хвороб, з якими не мобілізують

Крім того, відстрочка від мобілізації надається тим громадянам, які мають проблеми зі щитоподібною залозою (за винятком новоутворень).

Також, до списку ендокринних захворювань, з якими неможливо мобілізувати, входять:

виснаження внаслідок недостатнього харчування;

ожиріння;

функціональна гіпербілірубінемія;

ліпоматоз;

патології інших ендокринних залоз.

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