Резерв+ отклонил запрос учителя на отсрочку: что делать и почему так происходит

Оформление документов для учителя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Педагоги получили возможность оформлять отсрочку от призыва дистанционно через "Резерв+". Услуга уже работает в полном объеме, однако юристы предупреждают, что наличие законного права не спасает от мобилизации, если статус не подтвержден официально из-за сбоев в реестрах или ошибок кадровиков.

Об этом заявил кандидат юридических наук Евгений Филипец, цитирует Новини.LIVE.

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Учителя могут оформлять отсрочку онлайн

Министерство обороны Украины завершило тестирование, которое длилось с конца августа, и полноценно запустило функцию отсрочки для работников школ в приложении "Резерв+".

Отныне система самостоятельно проверяет данные, избавляя педагогов от необходимости посещать территориальные центры комплектования или стоять в очередях в ЦНАПах для подачи бумажных справок.

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Правда, для успешного автоматического формирования статуса учреждение общего среднего образования должно быть исключительно основным местом работы, а минимальная педагогическая нагрузка работника должна составлять не менее 0,75 ставки.

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Почему учителям могут отказать в оформлении отсрочки

Главной причиной отказа является несоответствие в государственных реестрах. Адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец отмечает, что особенно это касается недавно устроившихся на работу специалистов.

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"Если ты только что принят на работу в качестве педагогического работника, у тебя могут возникнуть проблемы с оформлением отсрочки онлайн", — подчеркивает эксперт.

Перед подачей заявки в приложении он советует уточнить у директора и кадровика, правильно ли введена информация в систему АИКОМ (Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента) и полностью ли она совпадает с данными Пенсионного фонда.

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Юрист также поделился недавним случаем из практики: "Буквально в пятницу мне позвонил человек и сказал: я устроился на работу в школу, мне отказали в отсрочке. Оказалось, что причиной стала справка, не соответствующая утвержденной законодательством форме. Ответственность за такие нюансы в значительной степени несет руководитель учебного заведения", — пояснил правовед.

Однако, если проблему не удается решить через смартфон, альтернатива остается открытой.

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"Никто не запрещает подойти и подать документы в бумажном виде через ЦНАП", — уверяет правозащитник.

Нюансы совместительства и требования к образованию

Право на освобождение от военной службы распространяется не только на традиционных учителей, проводящих уроки в классах. Согласно постановлению Кабмина № 963, этот статус имеют также воспитатели и ассистенты. Более того, законодательство позволяет принимать на работу в школу лиц с любым высшим образованием, без профильного педагогического диплома.

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"Затем в течение года работы ее нужно аттестовывать, обучать, устанавливать за ней педагогический надзор со стороны старших учителей", — объясняет Филипец.

Однако для совместителей возможность отсрочки полностью исключена.

"Основное требование, определенное действующим законодательством, заключается в том, что место работы должно быть основным. Совместительства, отсрочки, к сожалению, нет. Поэтому нужно работать именно там", — подчеркивает адвокат.

Нужно ли переоформить отсрочку в онлайн-формат, если есть бумажная

Педагогам, которые уже оформили отсрочку в бумажном виде (она действует до 31 августа следующего учебного года), юрист категорически не советует пытаться дублировать её через «Резерв+».

По словам Евгения Филипца, в таком случае система, скорее всего, выдаст отказ.

"А вместе с отказом в конверт положат и повестку на ВЛК. Поэтому этого делать не стоит, ведь ты сам себе создаешь проблемы на ровном месте", — предупреждает специалист.

Он напоминает, что направлять на медицинскую комиссию лицо с оформленной отсрочкой категорически запрещено действующим законодательством и постановлением № 560, однако, к сожалению, ТЦК регулярно игнорируют эту норму.

Эксперт также развеивает миф об автоматической неприкосновенности педагогов на улице.

"Право на отсрочку не означает оформленную отсрочку. Многие учителя полагают, что, поскольку они учителя, меня на улице никто не тронет, но неоформленная отсрочка приведет к мобилизации", — предупреждает Филипец.

Учитывая частые сбои в работе мобильных приложений, адвокат рекомендует учителям всегда носить в сумке распечатанные бумажные документы, подтверждающие статус и должность, вместе с паспортом и военно-учетным билетом.

Новини.LIVE также сообщали, что украинские аспиранты имеют законное право на отсрочку на время обучения. Однако студенты иностранных вузов нередко сталкиваются с бюрократическими проблемами, из-за которых ТЦК могут отказать в предоставлении или подтверждении этой отсрочки.

В то же время даже при наличии действующей отсрочки студентам запрещено игнорировать электронные направления на ВЛК в приложении "Резерв+". Юристы напоминают, что неявка на осмотр грозит штрафом до 17 тысяч гривен, объявлением в полицейский розыск и принудительной доставкой в военкомат.

Для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью, автоматическое продление отсрочки полностью осуществляется на основании данных в государственных реестрах. Если система обнаружит других трудоспособных родственников или найдет ошибки в индивидуальном налоговом номере или данных Пенсионного фонда, автоматического обновления статуса не произойдет. В таком случае право на отсрочку придется повторно подтверждать через ЦНАП.