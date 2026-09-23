Резерв+ відхилив запит на відстрочку вчителю: що робити та чому так стається

Оформлення документів для вчителя. Фото: колаж Новини.LIVE

Педагоги отримали можливість оформлювати відстрочку від призову дистанційно через "Резерв+". Послуга вже працює повноцінно, проте адвокати попереджають, що наявність законного права не рятує від мобілізації, якщо статус не підтверджено офіційно через збої в реєстрах чи помилки кадровиків.

На цьому наголосив кандидат юридичних наук Євген Филипець, цитує Новини.LIVE.

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Вчителі можуть робити відстрочки онлайн

Міністерство оборони України завершило тестування, яке тривало з кінця серпня, і повноцінно запустило функцію відстрочки для працівників шкіл у застосунку "Резерв+".

Відтепер система самостійно перевіряє дані, позбавляючи освітян необхідності відвідувати територіальні центри комплектування або стояти в чергах до ЦНАПів для подачі паперових довідок.

Щоправда, для успішного автоматичного генерування статусу заклад загальної середньої освіти має бути виключно основним місцем роботи, а мінімальне педагогічне навантаження працівника становити не менше ніж 0,75 ставки.

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Чому вчителі можуть отримати відмову в оформленні відстрочки

Головною причиною відмови є розбіжність у державних реєстрах. Адвокат та кандидат юридичних наук Євген Филипець зазначає, що особливо це стосується нещодавно працевлаштованих фахівців.

"Якщо ти свіжо прийнятий на роботу педагогічний працівник, тобі можуть виникнути проблеми, аби оформити відстрочку онлайн", — наголошує експерт.

Перед подачею запиту в додатку він радить з'ясувати у директора та кадровика, чи коректно внесена інформація до системи АІКОМ (Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту) і чи повністю збігається вона з даними Пенсійного фонду.

Юрист також поділився нещодавнім випадком із практики: "Буквально в п'ятницю телефонує мені людина і каже: я працевлаштований в школу, мені прийшла відмова у відстрочці. З'ясувалося, що причиною стала довідка, яка не відповідала затвердженій законодавством формі. Відповідальність за такі нюанси значною мірою несе керівник закладу освіти", — пояснив законознавець.

Проте, якщо проблему не вдається вирішити через смартфон, альтернатива залишається відкритою.

"Ніхто не забороняє підійти і подати фізичні документи через ЦНАП", — запевняє правозахисник.

Нюанси сумісництва та вимоги до освіти

Право на звільнення від військової служби поширюється не лише на класичних вчителів, які проводять уроки в класах. Відповідно до постанови Кабміну № 963, цей статус мають також вихователі та асистенти. Щобільше, законодавство дозволяє приймати на роботу до школи осіб із будь-якою вищою освітою, без профільного педагогічного диплома.

"Потім впродовж року праці її атестувати, навчати, встановлювати за неї педагогічний нагляд старшим вчителям", — пояснює Филипець.

Однак для сумісників опція відстрочки повністю закрита.

"Основна вимога, визначена чинним законодавством, це те, що місце праці повинно бути основне. Сумісництва, відстрочки, на жаль, немає. Тому потрібно там працювати", — підкреслює адвокат.

Чи треба переоформити відстрочку на онлайн-формат, якщо є паперова

Освітянам, які вже оформили відстрочку в паперовому вигляді (вона діє до 31 серпня наступного навчального року), юрист категорично не радить намагатися дублювати її через "Резерв+".

За словами Євгена Філіпця, у такому разі система найімовірніше видасть відмову.

"А внаслідок з відмовою вкладуть у конверт і повістку на ВЛК. Тому варто цього не робити, адже сам собі робиш на рівному місці проблеми", — попереджає фахівець.

Він нагадує, що направляти на медичну комісію особу з оформленою відстрочкою абсолютно заборонено чинним законодавством і постановою № 560, проте, на жаль, ТЦК регулярно ігнорують цю норму.

Експерт також розвіює міф про автоматичну недоторканність педагогів на вулиці.

"Право на відстрочку не означає оформлену відстрочку. Багато вчителів розуміють, що як вчителі, мене ніхто зачіпати на вулиці не буде, але неоформлена відстрочка призведе до мобілізації", — застерігає Филипець.

Враховуючи часті збої в роботі мобільних застосунків, адвокат рекомендує вчителям завжди носити в сумці роздруковані паперові документи, які підтверджують статус та посаду, разом із паспортом та військово-обліковим квитком.

Новини.LIVE інформували також, що українські аспіранти мають законне право на відстрочку на час навчання. Проте студенти іноземних вишів нерідко стикаються з бюрократичними проблемами, через які ТЦК можуть відмовити у наданні або підтвердженні цієї відстрочки.

Водночас навіть за наявності чинної відстрочки студентам заборонено ігнорувати електронні направлення на ВЛК у застосунку "Резерв+". Юристи нагадують, що неявка на огляд загрожує штрафом до 17 тисяч гривень, оголошенням у поліцейський розшук та примусовим доставленням до військкомату.

Для доглядальників за людьми з інвалідністю автоматичне продовження відстрочки повністю спрацьовує через дані у державних реєстрах. Якщо система виявить інших працездатних родичів або знайде помилки в індивідуальному податковому номері чи відомостях Пенсійного фонду, автоматичного оновлення статусу не відбудеться. У такому разі право на відстрочку доведеться повторно підтверджувати через ЦНАП.