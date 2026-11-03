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Главная Мобилизация ТЦК не ждет списков: смена порядка военного учета предпринимателей

ТЦК не ждет списков: смена порядка военного учета предпринимателей

Ua ru
3 ноября 2026 20:00
Военный учет на предприятии: отмена Приложения 6 для ТЦК коллаж Новини.LIVE
Оформление документов по военному учету на предприятии для ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Для украинского бизнеса упростили правила воинского учета. Теперь предприятия больше не обязаны заполнять Приложение 6 для ТЦК, поэтому юноши, которым исполнилось 25 лет, будут автоматически становиться на учет военнообязанных без повесток и личных визитов в территориальные центры.

Об этом сообщили эксперты по кадровому учету и трудовому праву портала 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Отмена ежегодных отчетов для бизнеса по Приложению 6

Правительство кардинально обновило правила ведения воинского учета на предприятиях, сняв с работодателей часть бюрократической нагрузки. Согласно постановлению правительства от 30 июля 2025 года № 916, для компаний отменена обязанность ежегодно до 1 декабря отчитываться перед военкоматами.

Ранее бизнес должен был формировать и направлять в территориальные центры комплектования списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам. Этот бумажный или электронный отчет фигурировал в законодательстве как Приложение 6 к Порядку № 1487, однако теперь чиновники полностью исключили его из нормативной базы. Вместо этого Кабмин утвердил Приложения 5 и 14 в новой редакции.

В соответствии с обновленным пунктом 79 Порядка № 1487 территориальные центры получили указание самостоятельно обрабатывать данные граждан, достигающих 25-летнего возраста. На фиксацию статуса и внесение соответствующей информации в государственные реестры должностным лицам ТЦК отводится ровно 30 дней.

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Отныне юношей, которым исполнилось 25 лет, снимают с учета призывников и сразу ставят на учет в качестве военнообязанных без вручения повесток или вызовов в ТЦК. Одновременно с этим молодым людям присваивается звание "солдат (матрос) запаса" с зачислением во вторую категорию запаса.

Эксперты портала "7eminar" отмечают, что кадровые службы предприятий должны внимательно следить за возрастом своих сотрудников. Факт автоматического перехода 25-летних работников из категории призывников в категорию военнообязанных необходимо своевременно отражать во внутреннем кадровом военном учете компании.

Новини.LIVE сообщали, что до конца года в Украине продолжаются обязательные проверки в сфере воинского учета на предприятиях. Поэтому трудоустроенные призывники и резервисты должны успеть обновить персональные данные, а работодатели — сверить кадровые списки с ТЦК и подать отчеты об имеющемся транспорте.

В отношении женщин правила остаются неизменными. Сейчас обязательный учет распространяется исключительно на медиков и фармацевтов, пригодных по возрасту и здоровью, несмотря на отдельные технические ошибки при внесении данных в реестры. Представительницы всех других смежных профессий регистрируются только на добровольной основе.

военный учет мобилизация предприятия ТЦК и СП призывник
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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