Оформлення документів щодо військового обліку на підприємстві для ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Українському бізнесу спростили правила військового обліку. Тепер підприємства більше не зобов'язані формувати Додаток 6 для ТЦК, тому юнаки, яким виповнилося 25 років, автоматично ставатимуть на облік військовозобов'язаних без повісток та особистих візитів до територіальних центрів.

Про це повідомили експерти з кадрового обліку та трудового праву порталу 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Скасування щорічних звітів для бізнесу за Додатоком 6

Уряд кардинально оновив правила ведення військового обліку на підприємствах, знявши з роботодавців частину бюрократичного навантаження. Згідно з урядовою постановою від 30 липня 2025 року №916, компаніям скасували обов'язок щороку до 1 грудня звітувати перед військкоматами.

Раніше бізнес мусив формувати та надсилати до територіальних центрів комплектування списки громадян, які підлягали приписці до призовних дільниць. Цей паперовий чи електронний звіт фігурував у законодавстві як Додаток 6 до Порядку №1487, проте тепер урядовці його повністю виключили з нормативної бази. Натомість Додатки 5 та 14 Кабмін затвердив у новій редакції.

Відповідно до оновленого пункту 79 Порядку №1487, територіальні центри отримали вказівку самостійно опрацьовувати дані громадян, які досягають 25-річного віку. На фіксацію статусу та внесення відповідної інформації до державних реєстрів посадовцям ТЦК відводиться рівно 30 днів.

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Відтепер юнаків, яким виповнилося 25 років, знімають з обліку призовників та одразу ставлять на облік як військовозобов'язаних без вручення повісток чи викликів до ТЦК. Одночасно з цим молодим людям присвоюють звання "солдат (матрос) запасу" із зарахуванням до другої категорії запасу.

Експерти порталу "7eminar" наголошують, що кадрові служби підприємств повинні уважно стежити за віком своїх співробітників. Факт автоматичного переходу 25-річних працівників із категорії призовників до військовозобов'язаних необхідно своєчасно відображати у внутрішньому кадровому військовому обліку компанії.

Новини.LIVE інформували, що до кінця року в Україні тривають обов'язкові перевірки у сфері військового обліку на підприємствах. Тому працевлаштовані призовники та резервісти мають встигнути оновити персональні дані, а роботодавці — звірити кадрові списки з ТЦК і подати звіти щодо наявного транспорту.

Щодо жінок правила залишаються незмінними. Зараз обов'язковий облік поширюється виключно на медиків і фармацевток, придатних за віком та здоров'ям, попри окремі технічні помилки з внесенням даних до реєстрів. Представниці всіх інших споріднених професій реєструються лише добровільно.