Сотрудник ТЦК и решение суда. Фото: коллаж Новини.LIVE

Неподтверждённое заявление офицера ТЦК на заседании комиссии лишило бизнес возможности забронировать сотрудников. Так, Полтавская областная администрация отказала компании в статусе критически важной без какого-либо документального подтверждения нарушений. Однако предприятие вновь обратилось в суд и выиграло апелляцию, что создало прецедент для защиты прав работодателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебное решение, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

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Как устное обвинение со стороны ТЦК остановило процедуру резервирования персонала на предприятии

Правительственное постановление № 76 четко определяет перечень критериев, по которым украинский бизнес может получить статус критически важного для дальнейшего бронирования персонала. Компаниям достаточно соответствовать трем условиям: выплачивать надлежащую зарплату, не иметь налоговой задолженности и перечислить более 1,5 миллиона евро налогов. Однако правительственные чиновники разрешили областным администрациям устанавливать собственные региональные требования.

Полтавская ОГА своим распоряжением добавила ещё один пункт — предприятие должно получить положительный отзыв от ТЦК относительно соблюдения мобилизационного законодательства. Именно эта норма стала причиной судебного конфликта по делу № 440/5413/26. Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся опасными отходами, подтвердило отсутствие задолженностей, доказало выплату зарплат на уровне более 38 тысяч гривен и предоставило официально сверенные в военкомате списки учета.

Но во время заседания комиссии при ОГА, когда стало очевидно, что фирма соответствует всем критериям, слово взял начальник группы бронирования местного территориального центра комплектования. Он просто сообщил присутствующим: "ООО не выполняет требования законодательства Украины в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации". Никаких фактов, дат, протоколов или официальных писем офицер не предоставил. Комиссия мгновенно отреагировала на эти слова, и 17 членов проголосовали против предоставления статуса, опираясь исключительно на услышанную реплику.

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Получив официальное письмо с отказом, компания обратилась в Полтавский окружной административный суд. Представители ОГА пытались переложить ответственность на бизнес. Они заявили, что, поскольку предприятие само заинтересовано в получении статуса, именно оно и должно доказывать отсутствие нарушений. Чиновники утверждали, что сверенные списки работников — это ещё не показатель, а устные слова военного в протоколе являются вполне законным доказательством.

Но судьи разгромили такую позицию администрации. Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, именно орган власти обязан доказывать законность своего отрицательного решения. Второй апелляционный административный суд 22 октября 2026 года подтвердил решение первой инстанции.

Суды постановили, что голословные обвинения недопустимы. Если ОГА отказывает бизнесу, она должна четко указать, что конкретно нарушила компания и какими документами это подтверждается. Чиновники должны были бы потребовать от представителя военкомата официальных документов, а не слепо голосовать против бизнеса. Ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека, судьи напомнили украинским органам власти о принципе надлежащего управления, в котором нет места правовой неопределенности и догадкам.

В то же время отмена отказа ОВА не означает, что суд автоматически присвоил фирме статус критически важной. Дело должно вернуться к чиновникам на повторное рассмотрение, однако теперь они вынуждены действовать по правилам.

Как предпринимателям обезопасить себя от безосновательного отказа в праве на резервирование

Юристы советуют другим работодателям тщательно готовиться к подобным ситуациям. Во-первых, компании должны хранить абсолютно все акты сверки списков военнообязанных с ТЦК. Во-вторых, бизнесу следует самостоятельно направлять в военкоматы письменные запросы о наличии или отсутствии нарушений со стороны компании.

Если же комиссия ОВА все равно отказывает, работодатель имеет полное право истребовать протокол заседания и, не найдя там документальных доказательств своей вины, обжаловать решение должностных лиц в административном суде.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Днепропетровский окружной административный суд отклонил иск студента, который требовал признать свою мобилизацию незаконной и вернуть его к учебе. Молодого человека остановили для проверки на блокпосту, однако во время сверки по реестру «Оберег» обнаружили расхождения в учетных данных и полное отсутствие сведений о праве на отсрочку, что привело к его призыву.

Между тем Одесский апелляционный суд подтвердил законность штрафа в размере 25 500 гривен для подполковника ТЦК, который неправомерно направил на повторную ВЛК троих мужчин. У граждан уже были действующие заключения об ограниченной годности к службе в конкретных подразделениях, однако после повторного медосмотра их признали полностью годными и мобилизовали.