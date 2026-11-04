Працівник ТЦК та рішення суду. Фото: колаж Новини.LIVE

Бездоказова заява офіцера ТЦК на засіданні комісії коштувала бізнесу можливості забронювати співробітників. Так Полтавська обласна адміністрація відмовила компанії у статусі критично важливої без жодного документального підтвердження порушень. Але підприємство подало до суду знову й виграло апеляцію, що створило прецедент для захисту прав роботодавців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судове рішення, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Як усне звинувачення з боку ТЦК зупинило підприємству процедуру бронювання

Урядова постанова № 76 чітко визначає перелік критеріїв, за якими український бізнес може отримати статус критично важливого для подальшого бронювання персоналу. Компаніям достатньо відповідати трьом умовам: платити належну зарплату, не мати податкових боргів та перерахувати понад 1,5 мільйона євро податків. Проте урядовці дозволили обласним адміністраціям створювати власні регіональні вимоги.

Полтавська ОВА своїм розпорядженням додала ще один пункт — підприємство має отримати позитивний відгук від ТЦК щодо дотримання мобілізаційного законодавства. Саме ця норма стала причиною судового конфлікту у справі № 440/5413/26. Товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається небезпечними відходами, підтвердило відсутність боргів, довело виплату зарплат на рівні понад 38 тисяч гривень та надало офіційно звірені у військкоматі списки обліку.

Але під час засідання комісії при ОВА, коли стало очевидно, що фірма відповідає всім критеріям, слово взяв начальник групи бронювання місцевого територіального центру комплектування. Він просто повідомив присутнім: "ТОВ не виконує вимоги законодавства України у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації". Жодних фактів, дат, протоколів чи офіційних листів офіцер не надав. Комісія миттєво відреагувала на ці слова, і 17 членів проголосували проти надання статусу, спираючись виключно на почуту репліку.

Читайте також:

Суди проти адміністративного свавілля ТЦК

Отримавши офіційний лист-відмову, компанія звернулася до Полтавського окружного адміністративного суду. Представники ОВА намагалися перекласти відповідальність на бізнес. Вони заявили, що оскільки підприємство самостійно зацікавлене у статусі, воно й має доводити відсутність порушень. Чиновники переконували, що звірені списки працівників — це ще не показник, а усні слова військового в протоколі є цілком законним доказом.

Та судді розгромили таку позицію адміністрації. Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, саме орган влади зобов'язаний доводити законність свого негативного рішення. Другий апеляційний адміністративний суд 22 жовтня 2026 року підтвердив рішення першої інстанції.

Суди постановили, що голослівні звинувачення є неприпустимими. Якщо ОВА відмовляє бізнесу, вона мусить чітко розписати, що конкретно порушила компанія і якими документами це підтверджується. Чиновники мали б вимагати від представника військкомату офіційних паперів, а не сліпо голосувати проти бізнесу. Посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини, судді нагадали українським органам влади про принцип належного урядування, де немає місця правовій невизначеності та здогадкам.

Водночас скасування відмови ОВА не означає, що суд автоматично надав фірмі статус критичної. Справа має повернутися до чиновників на повторний розгляд, проте тепер вони змушені діяти за правилами.

Як підприємцям убезпечити себе від безпідставної відмови у праві на бронювання

Правники радять іншим роботодавцям ретельно готуватися до подібних ситуацій. По-перше, компанії мають зберігати абсолютно всі акти звірок списків військовозобов'язаних із ТЦК. По-друге, бізнесу варто самостійно надсилати до військкоматів письмові запити про наявність чи відсутність порушень з боку фірми.

Якщо ж комісія ОВА все одно відмовляє, роботодавець має повне право витребувати протокол засідання і, не знайшовши там документальних доказів своєї провини, оскаржити рішення посадовців в адміністративному суді.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Дніпропетровський окружний адмінсуд відхилив позов студента, який вимагав визнати свою мобілізацію незаконною та повернути його до навчання. Хлопця зупинили для перевірки на блокпості, однак під час звірки через реєстр "Оберіг" виявили розбіжності в облікових даних і повну відсутність відомостей про право на відстрочку, що призвело до його призову.

Тим часом Одеський апеляційний суд підтвердив законність штрафу у 25 500 гривень для підполковника ТЦК, який неправомірно відправив на повторну ВЛК трьох чоловіків. Громадяни вже мали чинні висновки про обмежену придатність до служби в конкретних підрозділах, однак після повторного медогляду їх визнали повністю придатними та мобілізували.