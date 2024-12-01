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ТЦК переходит на новые повестки и скоро их станет больше – детали

1 декабря 2024 22:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Новые повестки с QR-кодом в Обериг — как работает система
Работник ТЦК и СП выписывает повестку. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В июле 2024 года правительство приняло постановление, обязывающее Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) формировать и печатать повестки через электронный реестр "Оберіг". Документы подписываются квалифицированной электронной подписью, что делает процесс автоматизированным и прозрачным. В скором времени таких повесток станет еще больше.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

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Повесток с QR-кодом станет больше

Екатерина Черногоренко в интервью DOU заявила, что примерно треть всех разосланных повесток оформлена согласно новому образцу с QR-кодом. Эта доля будет расти, поскольку система находится на переходном этапе.

"Сейчас мы среди переходного этапа, когда устаревшие повестки с мокрой печатью и подписью от руки еще действуют на уровне с повестками с QR-кодом и электронной подписью. Мы двигаемся к полному переходу на повестки нового образца", — сказала чиновница.

Кто формирует критерии для повесток через Оберіг

В ноябре премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что 98% повесток, сформированных через "Оберіг" за последние два месяца, были адресованы безработным или работающим неофициально.

Критерии для формирования повесток через Оберег определяет Генеральный штаб ВСУ.

Реестр "Оберіг" содержит поле, где фиксируются данные о вручении повестки и ее статусе. Однако функция просмотра этой информации в мобильном приложении "Резерв+" пока не предусмотрена.

"Пока такую функциональность не разрабатываем. Но анализируем потребности пользователей и проверяем, востребован ли этот статус в приложении", — пояснила Черногоренко .

Напомним, юристы объяснили, какие основания позволяют обжаловать поступившую по почте повестку. Также адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК выдать повестку в машине.

повестки ТЦК и СП боевая повестка электронные повестки QR-код

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